У Києві відкрили монумент Герою України Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу — фоторепортаж

Подія зібрала побратимів загиблого, його рідних, друзів та небайдужих громадян

У четвер, 21 листопада, у День Гідності та Свободи, на Аскольдовій могилі в Києві відбулося урочисте відкриття монументальної скульптури Герою України Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу. Він загинув у березні 2023 року, у боях під Бахмутом.

На відкритті монумента побував і кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Відео та світлини з місця події далі у новині.

Подія зібрала побратимів загиблого, його рідних, друзів та небайдужих громадян, які прийшли вшанувати пам’ять легендарного українського захисника.

Дмитро Коцюбайло, командир батальйону "Вовки Да Вінчі" та перший доброволець, удостоєний звання Героя України за життя, став символом стійкості й відваги українського народу у боротьбі за незалежність. Його героїчний шлях і самопожертва залишили незабутній слід у серцях мільйонів українців.

Серед присутніх на відкритті була кохана Дмитра, волонтерка і парамедикиня Аліна Михайлова, яка зворушливо подякувала усім, хто долучився до створення монументу, і закликала продовжувати справу героя задля перемоги України.

Монумент символізує непохитність духу Дмитра "Да Вінчі" та усіх воїнів, які віддали своє життя за свободу України. Ця скульптура — знак вдячності й пам’яті про його подвиг. Примітно, що за спиною зображеного на монументі героя — три вовки — нагадування про те, що батальйон, яким керував Коцюбайло мав назву "Вовки Да Вінчі".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Залужний знявся у фільмі про легендарного Героя України на псевдо "Да Вінчі". Залізний Генерал поділився своїми спогадами про знайомство і дружбу з Дмитром Коцюбайлом.