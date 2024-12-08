Навіть батьки не знали: навіщо дітям в пологових СРСР змінювали дату народження

Сьогодні такі практики здаються майже неймовірними

У складній системі радянського діловодства існувала дивна, але досить поширена практика штучної зміни дати народження безпосередньо в пологовому будинку. Здавалося б, навіщо змінювати день народження на один день раніше або пізніше? Але за цією, на перший погляд, абсурдною практикою стояли цілком конкретні соціальні механізми.

"Телеграф" розповідає навіщо це робили в Радянському Союзі. На це існує багато причин.

Паспортні хитрощі

Можливість уникнути небажаних адміністративних обмежень. Маніпуляції з віковими цензами. Створення мінімальних переваг у соціальній системі.

Страхування від прикрих випадків

Якщо дитина народилася під кінець робочої зміни. Бажання уникнути проблем з медичною документацією. Технічні моменти реєстрації народження.

Приховування соціальних обставин

Маскування позашлюбного народження. Створення більш "правильної" біографічної легенди. Уникнення стигматизації в радянському суспільстві.

Адміністративні механізми

Вирівнювання статистичних показників. Часткове приховування демографічних проблем. Мінімізація браку в документообігу.

Найпоширеніші стратегії мікро-зміни дати полягають у незначному корегування дня народження, а також мовчазна згода медичного персоналу і технічні маніпуляції з документами.

Реальні приклади: народження о 23:50 реєструвалося наступного дня, документи змінювалися на один день раніше або пізніше, самі батьки часто навіть не знали про такі маніпуляції.

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