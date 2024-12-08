Даже родители не знали: зачем детям в родильных СССР меняли дату рождения
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Сегодня такие практики кажутся почти невероятными.
В сложной системе советского делопроизводства существовала странная, но довольно распространенная практика искусственного изменения даты рождения непосредственно в роддоме. Казалось бы, зачем менять день рождения на один день раньше или позже? Но за этой, на первый взгляд, абсурдной практикой стояли вполне конкретные социальные механизмы.
"Телеграф" рассказывает, зачем это делали в Советском Союзе. На это есть много причин.
Паспортные уловки
Возможность избежать нежелательных административных ограничений. Манипуляции с возрастными цензами. Создание минимальных преимуществ в социальной системе.
Страхование от досадных случаев
Если ребенок родился на исходе рабочей смены. Желание уйти от проблем с медицинской документацией. Технические моменты регистрации рождения.
Сокрытие социальных обстоятельств
Маскирование внебрачного рождения. Создание более "правильной" биографической легенды. Избежание стигматизации в советском обществе.
Административные механизмы
Выравнивание статистических характеристик. Частичное сокрытие демографических проблем. Минимизация брака в документообороте.
Самые распространенные стратегии микро-изменения даты заключаются в незначительной корректировке дня рождения, а также молчаливое согласие медицинского персонала и технические манипуляции с документами.
Реальные примеры: рождение в 23:50 регистрировалось на следующий день, документы сменялись на один день раньше или позже, сами родители часто даже не знали о таких манипуляциях.
Ранее "Телеграф" писал, зачем хозяйке в СССР замачивали мясо в сладкой воде.