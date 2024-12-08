Даже родители не знали: зачем детям в родильных СССР меняли дату рождения

Сегодня такие практики кажутся почти невероятными.

В сложной системе советского делопроизводства существовала странная, но довольно распространенная практика искусственного изменения даты рождения непосредственно в роддоме. Казалось бы, зачем менять день рождения на один день раньше или позже? Но за этой, на первый взгляд, абсурдной практикой стояли вполне конкретные социальные механизмы.

"Телеграф" рассказывает, зачем это делали в Советском Союзе. На это есть много причин.

Паспортные уловки

Возможность избежать нежелательных административных ограничений. Манипуляции с возрастными цензами. Создание минимальных преимуществ в социальной системе.

Страхование от досадных случаев

Если ребенок родился на исходе рабочей смены. Желание уйти от проблем с медицинской документацией. Технические моменты регистрации рождения.

Сокрытие социальных обстоятельств

Маскирование внебрачного рождения. Создание более "правильной" биографической легенды. Избежание стигматизации в советском обществе.

Административные механизмы

Выравнивание статистических характеристик. Частичное сокрытие демографических проблем. Минимизация брака в документообороте.

Самые распространенные стратегии микро-изменения даты заключаются в незначительной корректировке дня рождения, а также молчаливое согласие медицинского персонала и технические манипуляции с документами.

Реальные примеры: рождение в 23:50 регистрировалось на следующий день, документы сменялись на один день раньше или позже, сами родители часто даже не знали о таких манипуляциях.

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