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Ви будете здивовані: навіщо господині в СРСР замочували м'ясо у солодкій воді

Автор
Марина Іщенко
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Автор
М'ясо, господиня, вода
М'ясо, господиня, вода. Фото Колаж "Телеграф"

Цим способом зараз ніхто не користується

Раніше багато звичок за часів СРСР були нормою для людей, проте є ті, які не застали життя в Радянському Союзі, тому дивуються певним речам. Зараз більшість цих лайфхаків відійшли у минуле, адже з’явилось багато дієвих альтернатив.

Так, наприклад, вже мало хто пригадає, навіщо під час існування Радянського союзу м’ясо замочували у воді перед початком приготування. "Телеграф" розповість навіщо це робили.

В ті часи на кухнях господинь практично не було техніки, що допомагала у приготуванні їжі. Тому, для того, щоб швидко розморозити м’ясо, господиням доводилось йти на дивні маніпуляції. Однією із них було замочування м’яса у цукровій воді.

Як це робили

3 столові ложки цукру розводили у 1,5 літра холодної води та підігрівали розчин. Далі у нього поміщали м’ясо приблизно на 10 хвилин. Зазвичай цього часу вистачало, щоб м’ясо розморозилось.

В ті часи абсолютно нікого не хвилювало, що завдяки таким діям м’ясо набувало солодкуватого присмаку. Цей продукт і так вважався дефіцитним, тому люди просто раділи, що їм випала нагода його придбати та скуштувати.

Деколи замість цукрового розчину готувався сольовий. Але в такому випадку існував ризик остаточно зіпсувати шмат м’яса надмірною кількістю солі. А ось для того, щоб зробити м’ясо більш м’яким, господиням доводилось натирати його содою.

Раніше "Телеграф" писав, як в СРСР святкували Святого Миколая.

Теги:
#СРСР #Радянський Союз #Життя