Супер відпочинок чи надкушена їжа і пліснява? В скаргах на відомий санаторій чиновники проблеми не бачать

Не завжди заявлені санаторієм умови такими ж є в реальності

Навколо безплатного відпочинку дітей з родин військовослужбовців, в тому числі загиблих воїнів, що фінансується з бюджету Києва, розгортається скандал. Для декого поїздка до табору, облаштованого в одному із санаторіїв на Закарпатті, виявилась повним розчаруванням через стан кімнат, якість харчування, відсутність медичної допомоги та навіть булінг. Негативних відгуків вистачає в Інтернеті, натомість організатори оздоровлення – КМДА – говорять лише про дві скарги, а адміністрація санаторно-курортного закладу ділиться подяками від дітей та дорослих.

"Телеграф" дізнався, як організований відпочинок пільгових категорій та почув думку відпочивальників та тих, хто надавав їм послуги.

Пліснява у номерах й хлібні котлети

Питання якості безкоштовного оздоровлення дітей пільгових категорій, яке пропонують у Київський міський державній адміністрації, на своїй сторінці у Facebook підняла письменниця-перекладачка та волонтерка Тамара Горіха Зерня. За її словами, отримавши у школі старшої дитини розсилку про можливість такого формату відпочинку на базі санаторію "Карпати" (розташований в однойменному селі Мукачівського району Закарпатської області на території колишньої резиденції графі Шенборнів), вона поцікавилась, що про нього пишуть у мережі.

"Такого трешу у відгуках давно не бачила, – написала Тамара. – У Києві ці путівки пропонувалися дітям військових і дітям загиблих. Особлива, вразлива категорія дітей, яким потрібна увага, повага і дбайливе ставлення. Натомість їх поселили у хліву, годували помиями, залишили без медичного і педагогічного супроводу".

В замку Шенборнів знаходиться відділ маркетингу і один з корпусів, крім цього є ще три корпуси

Дійсно, на сторінці санаторію в Google час проведений там відпочивальники згадують переважно у негативному ключі. Претензії стосуються, по-перше, стану житлових кімнат та чистоти в них. Наприклад, Інесса Несевря, що була тут з дитиною в серпні 2024 року зазначила, що при заїзді кімната була не прибрана: "В кімнаті пилюка, старі пляшки… Єдине, що був туалетний папір і чисті рушники — звісно не першого ґатунку".

Туалетний папір та чисті рушники - все, що відзначила у відгуку Інесса

Схожу ситуацію описує й Аліна Подолянко: "Спочатку нас заселили в номер 532 у 1 корпусі. Мало того, що номер був не прибраний, там смерділо сечею, у туалеті теж смерділо так ще й пліснявою були покриті всі стіни там". А Вікторія Сабінська говорить про те, що сантехніка всюди "обняти й плакати", її давно потрібно було замінити. А ще жінка звертає увагу, що замість поселення у 2-3-місних номерах мамам з дітьми пропонують кімнати, розраховані на більшу кількість осіб й укомплектовані двоярусними залізними ліжками. Також зустрічаються згадки про те, що покращити умови проживання можна за доплату, звісно, неофіційну.

Мешканка столиці Наталія, з якою поспілкувався "Телеграф" каже, що вперше в санаторії "Карпати" разом з дитиною вона була у 2018 році за програмою від КМДА "Турбота. Назустріч киянам". Згадує, що умови були більш менш прийнятні, якщо не рахувати плісняву у ванній кімнаті й нюанси з поселенням.

- Люкс ми не чекали побачити й у 2023 році, коли нам запропонували вдруге поїхати до санаторію, – говорить співрозмовниця. – Ми просто скористались можливістю виїхати з Києва, відпочити від тривог і обстрілів, але були шоковані станом кімнати в першому корпусі, куди нас поселили цього разу. "Убиті" меблі, зокрема, на другому ярусі ліжка зламані ламели, брудне покриття на підлозі, шторка у ванні у плісняві (правда, останню нам оперативно замінили) тощо. Загалом санаторій не пристосований для дітей, не зрозуміло, як там може існувати табір.

Пошарпані меблі і брудний ковролін - не те, що хотіли б побачити відпочивальники санаторія

Другий момент, на який звертають уваги ті, хто потрапив до "Карпат" як за власні гроші, так й за бюджетний кошт – якість харчування. Меню називають одноманітним і прісним, відзначають нестачу місць за столами, часом брудний посуд тощо. "На сніданок, обід і вечерю майже кожен день хлібна котлета з рисом, пюре або гречкою. Кожен день все одне і те саме. Тарілки завжди були брудні, а ложки з вилками в якомусь жиру. Одного разу в супі попалась муха, а потім на обід взагалі принесли надкушену ніжку. Тобто те, що не з'їла перша зміна, доїдає друга зміна. Їжа завжди була холодною, хоча приходили на 15-20 хвилин раніше. Води питної немає, окрім тої що в столові, доводилось ходити до джерела", – такий відгук лишила Аліна Подолянко.

Аліні не пощастило ні з умовами проживання, були претензії і до якості харчування

- Харчування – то окрема історія, гіршого ніж в санаторії "Карпати" я ще не бачила, – підтверджує ситуацію, описану в інтернет-відгуках й співрозмовниця нашого видання Наталія. – Меню одноманітне – переважно каші (картопляне пюре іноді на заміну) та курка, яку готують за одним й тим самим рецептом, так що ми дома потім її ще довго не вживали. Ще хлібні котлети, овочеві супи на воді, зрідка борщ, огірок та помідор був кілька разів, ще яблуко чи слива, йогурт або кефір. Й так по колу 21 день. Готують несмачно, все дуже прісно, можливо, для людей похилого віку, які тут відпочивають, це й ок, але це точно не дитяче меню.

Цікаве дозвілля чи відсутність контролю

Окрема тема відгуків – функціонування дитячого табору на базі санаторію, він, до речі, працює не так давно, адже "Карпати" завжди був профспілковим санаторно-лікувальним закладом. Про "дитячі голоси" на території закладу, наприклад, згадували рік назад на офіційному порталі Федерації профспілок України. Тоді там перебували діти з Черкаської, Київської, Закарпатської, Донецької та інших областей. Як запевняють автори статті, вони жили в комфортних кімнатах, були забезпечені 5-разовим харчуванням, медичним обслуговуванням та мали цікаве дозвілля – численні культурно-спортивні заходи та екскурсії.

Ідея з відпочинком дітей в санаторії - чудова, а з реалізацією, здається, є проблеми

А от, як це виглядає з іншого боку. Наприклад, Тетяна Капіносова, діти якої відпочивали в таборі на базі санаторію у липні 2024 року, наголосила на загальній поганій організації відпочинку. При цьому відзначила як безпекові питання (проживання дітей в одній будівлі з дорослими відпочивальниками, через що вони не могли самостійно пересуватися територією), так й низьку кваліфікацію персоналу, що працює з дітьми. "Юні вожаті не можуть зацікавити, організувати дітей. Дисципліна, побудована на повазі, в колективі відсутня. Приструнити порушників, які знущаються над меншими, не можуть. Інформація в групу батьків не надається, чим дитина займалася й що планується на наступний рік, невідомо. Батьки не можуть пів зміни знайти контактів вожатих, самі винні".

У Тетяни зібрався цілий перелік претензій до дитячого табору

А Ольга Кладій взагалі заявляє про булінг стосовно її дитини. За словами жінки, коли вже наслідки знущань були очевидні, вожаті вчасно не викликали швидку й не повідомили батьків. "Дитина майже перестала розмовляти, але синці по всьому тілу говорять самі за себе. Директор та молоді вожаті (які судячи зі всього собі ради не можуть дати, не говорячи вже про дітей) відмовляються пояснити, що сталося. Окрім того, ще й в телефоні дитини витерли всі дані до заводських налаштувань, що унеможливлює знайти бодай якусь інформацію", – зазначає у своєму відгуку жінка.

Одна з мам наполягає, що дитина зазнала в таборі булінгу

Ще одна мама – Ірина Макуха в коментарях на Facebook наголошує, що дітям не дають можливість зарядити телефони. "Повернулись хворі, молодша схудла на 7 кг за три тижні, розказували про холодну воду, голову мили холодною водою, погану їжу та хамське ставлення з боку дорослих працівників", – описує загальні враження жінка.

Холодна вода, погана їжа й хамське ставлення з боку працівників - такі враження у дітей Ірини

При цьому дорослі, що відпочивали в санаторії, скаржаться на відсутність контролю за дітьми в таборі. Через це гучна музика та танці допізна, що заважає спати іншим тощо.

Дорослі пацієнти санаторію жаліються на харчування та сусідство з дитячим табором

"Телеграф" узагальнив проблемні питання, окреслені у відгуках, та намагався почути на них відповідь в адміністрації санаторію. На зв'язок вийшов директор дитячого табору Олександр Сватенков, який повідомив, що бачив негативні коментарі. Один з них з фото заіржавілої душової лейки він поставив під сумнів, зазначивши, що таких в номерах давно немає. При цьому наголосив, що прибирання здійснюється що два дні.

Позитивні відгуки знайти також можна, але їх лишають ті, хто відпочивав за власні гроші

- Звичайно, коли ти працюєш з великою кількістю людей, в будь-якому випадку будуть ті, хто лишиться чимось не задоволений. Це об'єктивно, – вважає співрозмовник. Він також додав, що всі питання, які виникають в роботі табору, оперативно вирішуються, він сам в постійному контакті з вожатими та дітьми. Про факти булінгу Сватенков повідомив, що один, дійсно, мав місце минулого року (але чи йдеться про описаний вище – невідомо – Авт.), але про нього було повідомлено ювенальну поліцію, конфлікт згодом вирішився й діти нормально спілкувались до кінця зміни.

Директора табору поділився позитивними відгуками дітей та батьків про табір

На противагу критиці директор табору надіслав кілька позитивних відгуків з подяками від дітей та батьків з внутрішнього чату. Але більше конкретики надавати в телефонній розмові не став, бо дуже переживав, яким чином будуть використані його слова, й взяв паузу, щоб "зважити кожне" й надати ґрунтовний коментар. "Телеграф" надіслав запит з питаннями, які порушували дорослі в коментарях, на адресу адміністрації санаторію "Карпати", але поки відповіді не отримав.

Путівок купили на мільйони – скарг отримали тільки дві

Поцікавилось наше видання думкою про якість відпочинку киян пільгових категорій і у його організаторів – КМДА. У відповіді на запит тут повідомили, що санаторно-курортне лікування та оздоровлення мешканців столиці організовують за двома напрямками. За один відповідає Департамент ветеранської та соціальної політики, а фінансування йде через цільову програму "Турборта. Назустріч киянам" та "Підтримка киян – Захисників та Захисниць України". У першому випадку за бюджетний кошт путівками забезпечуються ветерани війни та праці, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (яким виповнилось 18 років), постраждалі учасники Революції Гідності, особи з інвалідністю, діти війни, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Гарна природа - це те, що після візиту до санаторію хвалять всі

Купуються путівки через відкриті торги, й цього року їх переможцями стали заклади в різних регіонах, зокрема "Санаторій "Золота нива" (с. Сергіївка, Білгород-Дністровський р-н, Одеська область), "Санаторій-профілакторій "Діброва" (м. Біла Церква, Київська область) та ПП "Ярина" санаторій "Конвалія" (м. Трускавець, Львівська область), а також три санаторії на Закарпатті – дочірні підприємства ПрАТ "Укрпрофоздоровниця": "Верховина", "Карпати" та "Сонячне Закарпаття". Саме у "Карпатах" на 1 грудня 2024 року КМДА придбало 574 путівки, або 17,5% від загальної кількості (загалом їх було 3278).

Чиновники департаменту повідомили лише про дві скарги на умови перебування в "Карпатах"

Цей же санаторій "Карпати", а також Оздоровчо-профілактичний комплекс Планета здоров’я" (м. Трускавець, Львівська область) приймали цього року ще одну пільгову категорію киян. А саме дітей військовослужбовців, підрозділи яких дислокуються на території столиці, а також дітей загиблих воїнів, як під час АТО, так й повномасштабної війни, бійців, що перебувають у полоні чи вважаються зниклими безвісти. Для них був передбачений відпочинок у супроводі одного з батьків чи законного представника. Загалом таку можливість з початку року отримала 941 дитина та 730 дорослих, що були разом з ними. Також до санаторію "Карпати" дітей пільгових категорій на відпочинок направляє Департамент молоді та спорту КМДА. За 11 місяців 2024 року їх було 515, в тому числі 94 дитини учасників бойових дій.

Ще один департамент КМДА, що опікується дітьми, взагалі не чув про скарги

Загалом ДП "Клінічний санаторій "Карпати" продав двом департаментам КМДА путівок на 68,6 млн. гривень (з них на 58,9 млн. гривень укладені договори з Департаментом ветеранської та соціальної політики та на 9,7 млн. гривень – Департаментом молоді та спорту). При цьому чиновники говорять лише про дві скарги на умови перебування в санаторно-лікувальному закладі, що надійшли до них від киян. Реакцією на це став обмін листами з постачальником послуг та й по всьому.

КМДА в лідерах з закупівлі путівок у санаторію "Карпати"

Варто зазначити, що у санаторія "Карпати" в наявності всі документи на підтвердження здатності організувати на достойному рівні оздоровлення й відпочинок дорослих та дітей. Підтвердження тому можна знайти на сайті Prozorro на прикладі тендеру на 10,5 млн. гривень, що проводився влітку цього року. В додатках акт санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта, в якому не міститься жодних зауважень від представників ГУ Держпродспоживслужби Закарпатської області; сертифікати на систему управління якістю, довідка про впровадження Системи управління безпечністю харчових продуктів у їдальні та наявність медпункту з набором усіх необхідних медичних препаратів та пристосувань, програма психологічної підтримки та емоціонального відновлення дітей тощо. На додачу фото корпусів та кількох кімнат для проживання, все виглядає скромно, але цілком пристойно й чисто.

Фото з тендерної пропозиції санаторію відрізняється від того, що побачили відпочивальники

Варто також зазначити, що не тільки КМДА постійний клієнт "Карпат" другий рік поспіль, серед покупців путівок є також Черкаська міська рада, що витратила цього року 24,8 млн. гривень, а також навчальні заклади Бориспільського району Києва, що витратили в цілому 11,3 млн. гривень. Загалом, починаючи з 2020 року доходи санаторію різко пішли вгору, і якщо тоді становили 20,4 млн. гривень, то вже у 2023 – зросли до 102,3 млн. гривень.

Доходи санаторію "Карпати" за останні роки за рахунок бюджетних клієнтів відчутно виросли

Наразі картина виглядає так, що при закупівлі путівок на оздоровлення дітей та дорослих пільгових категорій посадовці як КМДА, так, напевно, й інших регіонів орієнтуються перш за все на наявність відповідних документів у учасників тендерів. Й, звісно, без цього ніяк, але крім формального підходу, варто було б все-таки цікавитися бекграундом учасників торгів. Адже на санаторій "Карпати" попри його чудову локацію (єдиний позитив на якому сходяться всі) скаржаться не перший рік. У відгуках як і кілька місяців тому, так й рік назад, два, й навіть шість – схожі за змістом повідомлення про погано прибрані номери, плісняву, одноманітне харчування, що не сприяє оздоровленню, а навпаки іноді викликає додаткові проблеми зі шлунком й залишає в цілому поганий післясмак.

Кілька років тому відгуки на санаторій "Карпати" також були негативні

А киянам, які отримали можливість відпочити в горах безкоштовно, варто все-таки не обмежуватися тільки негативними відгуками в мережі, а доносити свою позицію організаторам оздоровлення та відпочинку й вимагати вживати більш дієвих заходів, ніж просто обмін листами з тими санаторіями, що надають неякісні послуги. Як повідомила у соцмережах письменниця та волонтерка Тамара Горіха Зерня, що привернула увагу до безплатних путівок у санаторій "Карпати", це питання взяв під свій контроль командир батальйону безпілотних систем 53 ОМБр та депутат Київської міської ради Олександр Погребиський. "Перебуваючи у зоні бойових дій, він знаходить час писати авторам цих відгуків, телефонувати, говорити з ними", — зазначила активістка. Цю інформацію "Телеграфу" підтвердила помічниця депутата й закликала киян, які були незадоволені сервісом у "Карпатах", оформити претензії у письмовому вигляді, що дозволить предметно розмовляти з надавачами послуг.