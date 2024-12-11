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Супер отдых или надкушенная еда и плесень? В жалобах на известный санаторий чиновники проблемы не видят

Автор
Женя Хамстер
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Фото, сделанные отдыхающими, впечатляют. Фото Коллаж "Телеграфа"
Фото, сделанные отдыхающими, впечатляют. Фото Коллаж "Телеграфа"

Не всегда заявленные санаторием условия оказываются такими же в реальности

Вокруг бесплатного отдыха детей из семей военнослужащих, в том числе погибших воинов, финансируемых из бюджета Киева, разворачивается скандал. Для некоторых поездка в лагерь, действующий в одном из санаториев на Закарпатье, оказалась полным разочарованием из-за состояния комнат, качества питания, отсутствия медицинской помощи и даже буллинга. Негативных отзывов хватает в Интернете, при этом организаторы оздоровления – Киевской городской государственной администрации – говорят лишь о двух жалобах, а администрация санаторно-курортного заведения делится благодарностями от детей и взрослых.

"Телеграф" узнал, как организован отдых льготных категорий и услышал мнение отдыхающих и тех, кто предоставляет им услуги.

Плесень в номерах и хлебные котлеты

Вопрос качества бесплатного оздоровления детей льготных категорий, которое предлагают в Киевской городской государственной администрации (КГГА), на своей странице в Facebook подняла писательница-переводчица и волонтер Тамара Гориха Зерня. По ее словам, получив в школе старшего ребенка рассылку с информацией о возможности такого формата отдыха на базе санатория "Карпаты" (расположен в одноименном селе Мукачевского района Закарпатской области на территории бывшей резиденции графа Шенборна), она поинтересовалась, что о нем пишут в сети.

"Такого трэша в отзывах давно не видела, – написала Тамара. – В Киеве эти путевки предлагались детям военных и детям погибших. Особая, уязвимая категория детей, которым нужно внимание, уважение и бережное отношение. Зато их поселили в хлеву, кормили помоями, оставили без медицинского и педагогического сопровождения".

В замке Шенборнов находится отдел маркетинга и один из корпусов, кроме этого тут есть еще три корпуса.

Действительно, на странице санатория в Google время, проведенное там, отдыхающие вспоминают преимущественно в негативном ключе. Претензии касаются, во-первых, состояния жилых комнат и чистоты в них. Например, Инесса Несевря, которая была здесь с ребенком в августе 2024 года, отметила, что при заезде комната была не убрана: "В комнате пыль, старые бутылки… Единственное, что была туалетная бумага и чистые полотенца — конечно не первого сорта", — пишет женщина.

Туалетная бумага и чистые полотенца – все, что отметила в отзыве Инесса

Похожую ситуацию описывает и Алина Подолянко: "Сначала нас заселили в номер 532 в 1 корпусе. Мало того, что номер был не убран, там воняло мочой, в туалете тоже воняло да еще и плесенью были покрыты все стены там". А Виктория Сабинская говорит о том, что сантехника повсюду "обнять и плакать", ее давно нужно было заменить. А еще женщина обращает внимание, что вместо поселения в 2-3-х местных номерах мамам с детьми предлагают комнаты, рассчитанные на большее количество человек и укомплектованные двухъярусными железными кроватями. Также встречаются упоминания о том, что улучшить условия проживания можно за доплату, конечно, неофициальную.

Жительница столицы Наталья, с которой пообщался "Телеграф", говорит, что впервые в санатории "Карпаты" вместе с ребенком она была в 2018 году по программе от КГГА "Забота. Навстречу киевлянам". Вспоминает, что условия были более мене приемлимые, если не считать плесень в ванной комнате и нюансы с поселением.

– Люкс мы не ожидали увидеть и в 2023 году, когда нам предложили второй раз поехать в санаторий, – говорит собеседница. – Мы просто воспользовались возможностью уехать из Киева, отдохнуть от тревог и обстрелов, но были шокированы состоянием комнаты в первом корпусе, куда нас поселили в этот раз. "Убитая" мебель, в частности, на втором ярусе кровати сломаны ламели, грязное покрытие на полу, шторка в ванной в плесени (правда, последнюю нам оперативно заменили) и т.д. В общем, санаторий не приспособлен для детей, не понятно, как там может существовать лагерь.

Потрепанная мебель и грязный ковролин – не то, что хотели бы увидеть отдыхающие санатория

Второй момент, на который обращают внимания отдыхающие, попавшие в "Карпаты" за собственные деньги, так и за бюджетные средства – качество питания. Меню называют однообразным и пресным, отмечают нехватку мест за столами, иногда грязную посуду и т.д. "На завтрак, обед и ужин почти каждый день хлебная котлета с рисом, пюре или гречкой. Каждый день все одно и то же. Тарелки всегда были грязные, а ложки с вилками в каком-то жире. Однажды в супе попалась муха, а потом на обед вообще принесли надкушенную ножку. То есть то, что не съела первая смена, доедает вторая смена. Пища всегда была холодной, хотя приходили на 15-20 минут раньше. Воды питьевой нет, кроме той, что в столовой, приходилось ходить к источнику", — так этот аспект описывет Алина Подолянко.

Алине не повезло ни с условиями проживания, были претензии и к качеству питания.

- Питание — это отдельная история, хуже чем в санатории "Карпаты" я еще не видела, — подтверждает ситуацию, описанную в интернет-отзывах и собеседница нашего издания Наталья. – Меню однообразное – преимущественно каши (картофельное пюре иногда на замену) и курица, которую готовят по одному и тому же рецепту, так что мы дома потом ее еще долго не употребляли. Еще хлебные котлеты, овощные супы на воде, изредка борщ, огурец и помидор был несколько раз, еще яблоко или слива, йогурт или кефир. И так по кругу 21 день. Готовят невкусно, все очень пресно, возможно, для пожилых людей, которые здесь отдыхают, это и ок, но это точно не детское меню.

Интересный досуг или отсутствие контроля

Отдельная тема отзывов – функционирование детского лагеря на базе санатория, он, кстати, работает не так давно, ведь "Карпаты" всегда был профсоюзным санаторно-лечебным заведением. О "детских голосах" на территории заведения, например, упоминали год назад на официальном портале Федерации профсоюзов Украины. Тогда там были дети из Черкасской, Киевской, Закарпатской, Донецкой и других областей. Как уверяют авторы статьи, они жили в комфортных комнатах, были обеспечены 5-разовым питанием, медицинским обслуживанием и имели интересный досуг – многочисленные культурно-спортивные мероприятия и экскурсии.

Идея с отдыхом детей в санатории – отличная, а с реализацией, кажется, есть проблемы

А вот как это выглядит с другой стороны. Например, Татьяна Капиносова, дети которой отдыхали в лагере на базе санатория в июле 2024 года, отметила общую плохую организацию отдыха. При этом она обратила внимание как на вопросы безопасности (проживание детей в одном здании со взрослыми отдыхающими, из-за чего они не могли самостоятельно передвигаться по территории), так и низкую квалификацию персонала, работающего с детьми. "Юные вожатые не могут заинтересовать, организовать детей. Дисциплина, построенная на уважении, в коллективе отсутствует. Приструнить нарушителей, издевающихся над меньшими, не могут. Информация в группу родителей не предоставляется, чем ребенок занимался и что планируется на следующий день, неизвестно. Родители не могут пол смены найти контактов вожатых, сами виноваты", — пишет Татьяна.

У Татьяны собрался целый список претензий к детскому лагерю

А Ольга Кладий вообще заявляет о буллинге по отношению к ее ребенку. По словам женщины, когда уже последствия издевательств были очевидны, вожатые вовремя не вызывали скорую и не сообщили родителям. "Ребенок почти перестал разговаривать, но синяки по всему телу говорят сами за себя. Директор и молодые вожатые (которые судя по всему с собой не могут справиться, не говоря уже о детях) отказываются объяснить, что произошло. Кроме того, еще и в телефоне ребенка вытерли все данные до заводских настроек, что делает невозможным найти хоть какую-то информацию", – отмечает в своем отзыве женщина.

Одна из мам настаивает, что ребенок в лагере стал жертвой буллинга

Еще одна мама – Ирина Макуха в комментариях на Facebook отмечает, что детям не дают возможность зарядить телефоны. "Вернулись больные, младшая похудела на 7 кг за три недели, рассказывали о холодной воде, голову мыли холодной водой, плохую пищу и хамское отношение со стороны взрослых работников", — описывает общие впечатления женщина.

Холодная вода, плохая пища и хамское отношение со стороны работников – такие впечатления у детей Ирины.

При этом взрослые, отдыхавшие в санатории, жалуются на отсутствие контроля над детьми в лагере. Поэтому громкая музыка и танцы допоздна, что мешает спать другим, и тому подобное.

Взрослые пациенты санатория жалуются на питание и соседство с детским лагерем

"Телеграф" обобщил проблемные вопросы, очерченные в отзывах, и пытался услышать на них ответ в администрации санатория. На связь вышел директор детского лагеря Александр Сватенков, сообщивший, что видел негативные комментарии. Один из них с фото ржавой душевой лейки он подверг сомнению, отметив, что таких в номерах давно нет. При этом подчеркнул, что уборка осуществляется в жилых комнатах каждые два дня.

Положительные отзывы найти также можно, но их оставляют те, кто отдыхал за собственные деньги

– Конечно, когда ты работаешь с большим количеством людей, в любом случае будут те, кто останется чем-то не удовлетворен, – считает собеседник. — Директора также подчеркнул, что все вопросы, возникающие в работе лагеря, оперативно решаются, так как он сам в постоянном контакте с вожатыми и детьми. По поводу буллинга Сватенков сообщил, что один факт действительно имел место в прошлом году (но идет ли речь об описанный выше ситуации – неизвестно – Авт ), но о нем была поставлена в известность ювенальная полиция, конфликт впоследствии разрешился и дети нормально общались до конца смены.

Директор лагеря поделился положительными отзывами детей и родителей о лагере

В противоположность критике директор лагеря прислал несколько положительных отзывов с благодарностями от детей и родителей с внутреннего чата. Но больше конкретики предоставлять в телефонном разговоре не стал, потому что очень переживал, каким образом будут использованы его слова, и взял паузу, чтобы взвесить каждое и дать основательный комментарий. "Телеграф" направил запрос с вопросами, которые поднимали взрослые в комментариях, на адрес администрации санатория "Карпаты", но пока ответа не получил.

Путевок купили на миллионы – жалоб получили только два

Поинтересовалось наше издание мнением о качестве отдыха киевлян льготных категорий и у его организаторов – КГГА. В ответе на запрос сообщили, что санаторно-курортное лечение и оздоровление жителей столицы осуществляется по двум направлениям. За один отвечает Департамент ветеранской и социальной политики, а финансирование идет через целевую программу "Забота. Навстречу киевлянам" и "Поддержка киевлян – Защитников и Защитниц Украины". В первом случае за бюджетные средства путевками обеспечиваются ветераны войны и труда, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны (которым исполнилось 18 лет), пострадавшие участники Революции Достоинства, лица с инвалидностью, дети войны, граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.

Хорошая природа – это то, что после визита в санаторий, хвалят все

Покупаются путевки через открытые торги, и в этом году их победителями стали заведения в разных регионах, в частности, "Санаторий "Золотая нива" (с. Сергеевка, Белгород-Днестровский р-н, Одесская область), "Санаторий-профилакторий "Диброва" (г. Белая Церковь, Киевская область) и ЧП "Ярина" санаторий "Конвалия" (г. Трускавец, Львовская область), а также три санатория в Закарпатье – дочерние предприятия ЧАО "Укрпрофздравница": "Верховина", "Карпаты" и "Солнечное Закарпатье". Именно в "Карпатах" на 1 декабря 2024 года КГГА приобрело 574 путевки, или 17,5% от общего количества (в общей сложности их было 3278).

Чиновники департамента сообщили только о двух жалобах на условия пребывания в "Карпатах"

Этот же санаторий "Карпаты", а также Оздоровительно-профилактический комплекс "Планета здоровья" (г. Трускавец, Львовская область) принимали в этом году еще одну льготную категорию киевлян, а именно детей военнослужащих, подразделения которых дислоцируются на территории столицы, а также детей погибших воинов, как во время АТО, так и полномасштабной войны, бойцов, находящихся в плену или тех, кто числится без вести. Для них был предусмотрен отдых в сопровождении одного из родителей или законного представителя. Такую возможность с начала года получил 941 ребенок и 730 взрослых, которые были вместе с ними. Также в санаторий "Карпаты" детей льготных категорий на отдых направляет Департамент молодежи и спорта КГГА. За 11 месяцев 2024 их было 515, в том числе 94 ребенка участников боевых действий.

Еще один департамент КГГА, который занимается детьми, вообще не слышал о жалобах.

В общей сложности ГП "Клинический санаторий "Карпаты" продал двум департаментам КГГА путевок на 68,6 млн. гривен (из них на 58,9 млн. гривен заключены договоры с Департаментом ветеранской и социальной политики и на 9,7 млн. гривен – Департаментом молодежи и спорта). При этом чиновники говорят лишь о двух жалобах на условия пребывания в санаторно-лечебном заведении, что поступили к ним от киевлян. Реакцией на это стал обмен письмами с поставщиком услуг и все.

КГГА в лидерах по закупке путевок в санаторий "Карпаты"

Стоит отметить, что у санатория "Карпаты" есть все документы, подтверждающие способность организовать на достойном уровне оздоровление и отдых взрослых и детей. Их можно найти на сайте Prozorro, на пример, на странице тендера на 10,5 млн. гривен, проводившегося летом этого года. В приложениях — акт санитарно-эпидемиологического обследования объекта, где не содержится никаких замечаний от представителей ГУ Госпродпотребслужбы Закарпатской области; сертификаты на систему управления качеством; справка о внедрении системы управления безопасностью пищевых продуктов в столовой и о наличии медпункта с набором всех необходимых медицинских препаратов и приспособлений; программа психологической поддержки и эмоционального восстановления детей и т.д. Вдобавок — фото корпусов и нескольких комнат для проживания, все выглядит скромно, но вполне прилично и чисто, а также столовой, бассейна и прилегающей территории.

Фото по тендерному предложению санатория отличается от того, что увидели отдыхающие

Стоит отметить, что не только КГГА — постоянный клиент "Карпат" второй год подряд, среди покупателей путевок есть также Черкасский городской совет, который потратил в этом году 24,8 млн. гривен, а также учебные заведения Бориспольского района Киева, потратившие в целом 11,3 млн. грн. В целом, начиная с 2020 года, доходы санатория резко пошли вверх, и если тогда составляли 20,4 млн. гривен, то уже в 2023 – выросли до 102,3 млн. гривен.

Доходы санатория "Карпаты" за последние годы за счет бюджетных клиентов ощутимо выросли

Пока картина выглядит так, что при закупке путевок на оздоровление детей и взрослых льготных категорий чиновники как КГГА, так, наверное, и других регионов ориентируются прежде всего на наличие соответствующих документов у участников тендеров. И, конечно, без этого никак, но, кроме формального подхода, стоило бы все-таки интересоваться бекграундом участников торгов. Ведь на санаторий "Карпаты", несмотря на его замечательную локацию (единственный позитив на котором сходятся все), жалуются не первый год. В отзывах как несколько месяцев назад, так и год назад, два, и даже шесть – похожие по содержанию сообщения о плохо убранных номерах, плесени, однообразном питании, что не способствует оздоровлению, а наоборот иногда вызывает дополнительные проблемы с желудком и оставляет в целом плохое послевкусие.

Несколько лет назад отзывы на санаторий "Карпаты" также были отрицательными.

А киевлянам, получившим возможность отдохнуть в горах бесплатно, стоит все-таки не ограничиваться только негативными отзывами в сети, а доносить свою позицию организаторам оздоровления и отдыха и потребовать более действенных мер, чем просто обмен письмами с санаториями, предоставляющими некачественные услуги. Как сообщила в соцсетях писательница-переводчица и волонтер Тамара Гориха Зерня, привлекшая внимание к бесплатным путевкам в санаторий "Карпаты", этот вопрос взял под свой контроль командир батальона беспилотных систем 53 ОМБр и депутат Киевского городского совета Александр Погребиский. "Находясь в зоне боевых действий, он находит время писать авторам этих отзывов, звонить по телефону, говорить с ними", — отметила активистка. Эту информацию "Телеграфу" подтвердила помощница депутата и призвала киевлян, недовольных сервисом в "Карпатах", оформить претензии в письменном виде, что позволит предметно разговаривать с поставщиками услуг.

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#Дети #Скандал #Карпаты #Лагерь #КГГА #Санаторий