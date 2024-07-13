Сором і жах: дочка загиблого воїна поїхала до санаторію, а потрапила до "пекла" (фото)

За безкоштовною путівкою сім’ю загиблого захисника поселили в номер з нелюдськими умовами

Після скандалу з дитячим табором в Іспанії розгорається новий, але вже в Україні. Дочку загиблого воїна відправили до оздоровчого санаторію, але, за словами дівчинки, потрапила вона в "пекло".

Фото із санаторію "Карпати" опублікувала мама Меланії Марія Саманюк. У мережі українці обурилися, чому з такою неповагою ставляться до родин загиблих захисників України.

За словами Марії, щорічно діти загиблих воїнів мають право на оздоровлення за державною путівкою. Але умови на фото, м’яко кажучи, жахливі.

"Потрапили в такі умови, що Меланія плакала, що вона в Аду. Помитися ніде. Туалет на поверсі. У найгірших традиціях радянського союзу", — написала Марія.

На фото видно стару паркетну підлогу, дошки якої подекуди прогнили й в кімнаті утворилися дірки. Також у номері є старі дерев’яні ліжка, одна раковина та синій тазик біля неї. А вікна мало того, що дерев’яні, так ще не пофарбовані й з розбитим склом.

Судячи з геолокації, це санаторій "Карпати" у селі Карпати, розташований у замку графів Шенборнів. Це колишня резиденція та мисливський будинок графів, а з 1946 року – санаторій. На сайті оздоровчого комплексу сказано, що ціна за номер за добу стартує від 1200 гривень, а на вибір є як стандартні номери, так і люксові. При цьому туалет і душова кабіна навіть у найпростішому номері нібито не на поверсі, а безпосередньо в кожній кімнаті. І фотографій номерів із такими жахливими умовами на сайті немає.

Українці в мережі жахнулися від побаченого. Одним було соромно за державу перед донькою загиблого захисника, інші дивувалися, що в Україні ще залишилися і функціонують такі місця. Деякі ж спробували виправдати такі умови тим, що в Україні кепські справи з фінансуванням санаторіїв, дитячих будинків та інших державних установ. І заспокоювали тим, що є умови ще гірші.

Також "Телеграф" розповідав про те, скільки коштує оздоровити дитину влітку 2024 року. Ми проаналізували ціни на дитячі табори в Україні та за її межами.