Правда про знамениту фразу "Іду на ви": що насправді мав на увазі князь Святослав Хоробрий

"Іду на ви" — одне з найвідоміших історичних висловлювань

Коротка, але могутня фраза "Іду на ви" century по century надихає українців своєю силою та непохитністю. Але що насправді мав на увазі князь Святослав Хоробрий, промовляючи ці слова?

Унікальне історичне дослідження провів Олександр Алфьоров. Воно розкриває маловідомі факти про одне з найвідоміших гасел в історії України.

За даними "Повісті временних літ", яка була написана на початку X століття, фраза вперше з'явилася під 964 роком. У літописному записі князь Святослав, щойно розпочавши самостійне правління після загибелі батька Ігоря, посилав послання до інших земель зі словами: "Хочу на ви іти".

Еволюція перекладу

Цікаво, що сучасний варіант "Іду на ви" є перекладом, зробленим російським істориком Миколою Карамзіним десь близько 1815-1816 років. Оригінальна фраза "хочу на ви іти" мала дещо інше лексичне забарвлення, де "ви" насправді було давньою формою слова "вас".

Версії тлумачення

Історики та дослідники пропонують кілька версій значення цієї фрази:

Попередження про похід: можливо, це було офіційне оголошення війни, свого роду дипломатичний протокол середньовічної доби. Лицарська честь: князь дотримувався певного кодексу честі, який передбачав попередження супротивника про майбутні воєнні дії. Психологічна атака: свого роду попередження, яке мало на меті деморалізувати противника.

Військова стратегія

Важливим аспектом було саме офіційне оголошення війни. У середньовічній "системі координат" вважалося, що для отримання перемоги та історичної слави необхідно офіційно проголосити війну.

Цікаві факти

Святослав Хоробрий мав княжий знак — двозуб, а не тризуб, як заведено вважати.

Микола Карамзін, який зробив відомий переклад, також уперше назвав тризуб на монетах тризубом.

Сьогодні фраза "Іду на ви" демонструє складність міжнародних відносин та військового етикету середньовічної доби, водночас зберігаючи дух незламності та честі. Вона стала девізом сил спеціальних операцій України, перетворившись на символ непохитності та готовності захищати свою землю.

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