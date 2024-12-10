Замок-привид серед карпатських скель: історик розповів, як би він міг виглядати (відео)

Цей замок-привид, що колись слугував важливим адміністративним та митним центром, тепер є свідком давньої історії України

В Україні є унікальна історична пам'ятка – замок-привид, який існує і водночас ніби не існує. У Стрийському районі Львівської області розташовані звичайні, здавалося б, скелі, які насправді приховують надзвичайну історію.

"У цих скелях є спеціальні пази під балки. Коли місцеві дослідники почали вивчати їх детальніше, то запідозрили, що в ці пази колись вставлялися деревина та колоди", — розповідає історик Олександр Алфьоров.

Після цього відкриття вчені розпочали реконструкцію. Виявилося, що саме в ці пази колись вставляли дерев'яні колоди, які формували унікальну фортецю. "Ця фортеця була частиною середньовічної української держави Русь і слугувала одним з волосних центрів", — додає він.

Що відомо про Тустанську фортецю

Тустанська фортеця-град та митниця XII-XVI століть є пам'яткою археології національного значення. Це залишки давньоруського наскельного оборонного комплексу з багатою та складною історією.

Тустанська фортеця-град – це набагато більше, ніж просто кам'яні нагромадження. Розташована на перехресті шляхів між Дрогобичем, Закарпаттям та Західною Європою, фортеця була справжнім серцем соляної торгівлі XII-XVI століть.

Таємничі петрогліфи

Найбільша інтрига Тустані – її петрогліфи. Розкидані по важкодоступних місцях центральної скельної групи, вони нагадують послання з минулого. Солярні знаки – круги та диски – ніби танцюють на камені, змушуючи дослідників сперечатися про їхнє походження.

Одні вважають ці зображення природними відбитками морських губок, інші – стародавніми символами. А поруч – зовсім інші сюжети: вовк, що женеться за лосем, вершник на коні, сокири та хрести. Кожен петрогліф – мов сторінка загубленого щоденника, що чекає на свого читача.

Сучасна технологія оживлення історії

У 2021 році активісти створили унікальний проєкт доповненої реальності. За допомогою спеціального мобільного додатку можна навести смартфон на будь-яку частину скелі, і на екрані з'явиться зображення фортеці, яка колись тут розташовувалася.

Тустань – це не просто скелі, а живий літопис української історії. Він продовжує зберігати свої таємниці та надихати дослідників на нові відкриття.

Раніше "Телеграф" розповідав про місце, де звичайна вода коштує дорожче за золото. Саме таким було Закарпаття сто років тому.