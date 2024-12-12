Йде справжня зима. Якою буде погода в Україні 13 грудня

Варто подбати про теплі речі

Початок тижня в Україні ознаменувався помітним потеплінням. Проте його кінець очікується морозним.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, у п'ятницю, 13 грудня, температура повітря вдень буде коливатися від -2 до -5 °C. Лише на півдні та на Закарпатті і Буковині вдень буде плюсова температура.

Захід України

У західних областях буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря буде вдень коливатись від -4 до +1 °C. Однак вночі температура повітря опускатиметься до -6-3 °C.

Північ України

У північних областях також буде хмарно з проясненнями. Денна температура повітря коливатиметься від -2 до -4 °C. Проте вночі стовпчики термометрів будуть опускатись до -7-6 °C.

Схід України

У східних областях очікується хмарність. Можливі опади у вигляді снігу. Вдень температура повітря буде на рівні -5-2 °C. Вночі буде від -4 до -6 °C.

Південь України

У південних областях буде найтепліше. Буде хмарно з проясненнями, а на Одещині місцями можливий дощ. Показники термометрів вдень коливатимуться в межах від -1 до +2 °C. А вночі температура перебуватиме в коридорі від -4 до -1 °C.

Нагадаємо, до Києва продовжує йти справжня зима, але вона затримається ненадовго. Вже зовсім скоро стовпчики термометрів у столиці можуть опуститись майже до -10 градусів.