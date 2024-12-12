Идет настоящая зима. Какой будет погода в Украине 13 декабря

Следует позаботиться о теплых вещах

Начало недели в Украине ознаменовалось заметным потеплением. Однако его конец ожидается морозным.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в пятницу, 13 декабря, температура воздуха будет днем колебаться от -2 до -5 °C. Лишь на юге, Закарпатье и Буковине днем будет плюсовая температура.

Запад Украины

В западных областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха будет колебаться от -4 до +1 °C. Ночью температура воздуха будет опускаться до -6-3 °C.

Север Украины

В северных областях также облачно с прояснениями. Дневная температура воздуха будет колебаться от -2 до -4 °C. Однако ночью столбики термометров будут опускаться до -7-6 °C.

Восток Украины

В восточных областях ожидается облачность. Возможны осадки в виде снега. Днем температура воздуха будет на уровне -5-2°C. Ночью будет -4 -6 °C.

Юг Украины

В южных областях будет теплее всего. Также будет облачно с прояснениями, а на Одесщине местами возможен дождь. Показатели термометров днем будут колебаться от -1 до +2 °C. Ночью температура будет находиться в коридоре от -4 до -1 °C.

Напомним, в Киев продолжает идти настоящая зима, но она задержится ненадолго. Уже совсем скоро столбики термометров в столице могут опуститься почти до -10 градусов.