В Україну йде значне потепління. Якою буде погода в перший день тижня

Парасольку краще не забувати вдома

В Україну наприкінці тижня прийшло помітне потепління. Ця тенденція продовжиться на початку наступного тижня.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, у понеділок, 9 грудня, температура повітря вдень буде коливатися від +1 °C до +9 °C. А в Криму стовпчики термометра взагалі можуть піднятися до +15 °C.

Захід України

У західних областях буде хмарно. Очікується помірний, а місцями значний дощ та мокрий сніг. Температура повітря буде вдень коливатись від 0 до +5 °C. Однак вночі температура повітря опускатиметься до -2 °C.

Північ України

У північних областях також буде хмарно. Місцями можливий невеликий дощ. Денна температура повітря коливатиметься від +1 до +3 °C. Проте вночі стовпчики термометрів будуть опускатись до -2 °C.

Схід України

У східних областях очікується хмарність, без опадів. Вдень температура повітря буде сягати +2-6 °C. Вночі ж подекуди можливі незначні заморозки.

Південь України

У південних областях буде найтепліше. Проте очікується дощ. Показники термометрів вдень коливатимуться в межах +5-9 °C. А вночі температура перебуватиме в коридорі +2-6 °C.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що наприкінці наступного тижня українців очікує похолодання. Відчутніше похолодання прийде з 13-14 грудня.