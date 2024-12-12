Ще холодніше? Якою буде погода у Києві на вихідних

Киянам потрібно готуватися до ще сильніших морозів

До Києва продовжує йти справжня зима, але вона затримається ненадовго. Вже зовсім скоро стовпчики термометрів у столиці можуть опуститись майже до -10 градусів.

Про це повідомляє Sinoptik. Згідно з його прогнозом, вже цієї суботи, 14 грудня, у "найтепліший" час дня температура в Києві може становити -4 градуси за Цельсієм, а в найхолодніший — опускатися до -7. Ніч буде ще холоднішою – до -9 градусів. При цьому поки що опадів не передбачається. Небо буде ясним до самого вечора, коли воно трохи затягнеться хмарами.

Втім, уже з неділі синоптики прогнозують невелике потепління. Вдень температура підніметься до 0 градусів, а вночі не має опускатися нижче -4. А надалі можна навіть сподіватися на невеликий "+".

Нагадаємо, раніше ми писали про прогноз погоди в Україні на найближчі 10 днів. У цей час на нашу територію надходитимуть циклони та антициклони із заходу та північного заходу Європи. Таким чином, волога та тепла погода змінюватиметься на прохолодну та суху.