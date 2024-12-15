Як в Україні хочуть долучати до військової служби 18-річних, дізнався "Телеграф"

Генштаб наполягає на покращенні законів про мобілізацію, але сподівається на те, що добровольців буде більше

В оточенні Головкома ЗСУ Олександра Сирського сподіваються на збільшення кількості добровільно залучених на військову службу громадян. Водночас керівництво Збройних сил України вважає за необхідне вдосконалити законодавство про мобілізацію громадян.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Час простих рішень минув. Що робити з мобілізацією, щоб не дійти капітуляції". За даними видання, станом на початок грудня контракт про проходження військової служби щомісяця добровільно укладають понад 4 тисячі осіб. Можливістю рекрутингу за жовтень та листопад скористалися понад 2 тисячі осіб. А дозвіл на службу ув’язненим додав до лав ЗСУ ще 6 тисяч військових (які, попри певний скепсис, непогано себе виявили на фронті).

Водночас у Генштабі не приховують, що кількості добровільно залучених громадян потреб фронту не вистачає. За 10 років війни з Росією українська держава не змогла вибудувати чітку модель мобілізації та поставити на облік усіх громадян.

На цьому фоні США публічно почали тиснути на Україну щодо зниження мобілізаційного віку. У Вашингтоні пропонують закликати до армії з 18 років замість 25, як це відбувається зараз, а також заявили про готовність навчити і екіпірувати всіх майбутніх новобранців.

Однак президент України Володимир Зеленський відмовився від такої допомоги, аргументувавши, що "ми не маємо компенсувати нестачу обладнання та підготовки молодістю солдатів". Генеральний штаб ЗСУ також спростовує мобілізацію з 18 років — водночас там планують заохочувати громадян цього віку активніше мобілізуватись на контрактній основі.

"Ми хочемо запустити мотиваційні річні контракти саме в бойові бригади для осіб від 18 до 25 років. Такі добровольці отримають першу виплату в розмірі півмільйона гривень. Додатково вони отримають різні пільги – доступні кредити, безоплатне навчання, більша тривалість відпусток тощо", — розповідає джерело "Телеграфу".

Після року служби такі добровольці будуть призвані до лав війська не раніше 25 років, якщо, звісно, не захочуть продовжити службу. За інформацією "Телеграфу", цим питанням та змінами до законодавства наразі опікується заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Втім, в Міноборони у відповідь на запит "Телеграфу" відмовились розкривати деталі цієї ініціативи.

На скільки така ініціатива поповнить лави ЗСУ, і головне — де будуть братися додаткові гроші в умовах катастрофічного дефіциту бюджету, в Генштабі поки не коментують.

У парламентському комітеті з питань бюджету підтвердили виданню, що найближчим часом Міноборони планує озвучити свої пропозиції.

"Відомо, що найближчим часом планують запропонувати нові умови контрактів. Однак фінансово закривати це питання будуть не через Верховну Раду, а постановою Кабміну. Наразі в комітеті це питання не обговорювали", — прокоментувала членкиня бюджетного комітету, народна депутатка від "Слуги народу" Анна Пуртова.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як перевірити, чи підлягаєте ви мобілізації. Це залежить від того, коли востаннє чоловік проходив медогляд.