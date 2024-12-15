Как в Украине хотят приобщать к военной службе 18-летних, узнал "Телеграф"

Генштаб настаивает на улучшении законов о мобилизации, но надеется на то, что добровольцев будет больше

В окружении Главкома ВСУ Александра Сырского надеются на увеличение количества добровольно привлеченных на военную службу граждан. В то же время руководство Вооруженных сил Украины считает необходимым усовершенствовать законодательство о мобилизации граждан.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Время простых решений прошло. Что делать с мобилизацией, чтобы не прийти к капитуляции". По данным издания, по состоянию на начало декабря контракт о прохождении военной службы ежемесячно добровольно заключают более 4 тысяч человек. Возможностью рекрутинга за октябрь и ноябрь воспользовались более 2 тысяч человек. А разрешение на службу заключенным добавил в ряды ВСУ еще 6 тысяч военных (которые, несмотря на определенный скепсис, неплохо себя проявили на фронте).

В то же время в Генштабе не скрывают, что количества добровольно привлеченных граждан для нужд фронта не хватает. За 10 лет войны с Россией украинское государство не сумело выстроить четкую модель мобилизации и поставить на учет всех граждан.

На этом фоне США публично начали давить на Украину относительно снижения мобилизационного возраста. В Вашингтоне предлагают призывать в армию с 18 лет вместо 25, как это происходит сейчас, а также заявили о готовности научить и экипировать всех будущих новобранцев.

Однако президент Украины Владимир Зеленский отказался от такой помощи, аргументировав, что "мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат". Генеральный штаб ВСУ также опровергает мобилизацию с 18 лет — в то же время там планируют поощрять граждан этого возраста активнее мобилизовываться на контрактной основе.

"Мы хотим запустить мотивационные годовые контракты именно в боевые бригады для лиц от 18 до 25 лет. Такие добровольцы получат первую выплату в размере полумиллиона гривен. Дополнительно они получат разные льготы – доступные кредиты, бесплатное обучение, большая продолжительность отпусков и так далее", — рассказывает источник "Телеграфа".

После года службы такие добровольцы будут призваны в ряды армии не раньше достижения 25 лет, если, конечно, не захотят продлить службу. По информации "Телеграфа", этим вопросом и изменениями в законодательство сейчас занимается заместитель министра обороны Иван Гаврилюк. Впрочем, в Минобороны в ответ на запрос "Телеграфа" отказались раскрывать детали этой инициативы.

На сколько такая инициатива пополнит ряды ВСУ, и главное — откуда возьмутся дополнительные деньги в условиях катастрофического дефицита бюджета, в Генштабе пока не комментируют.

В парламентском комитете по вопросам бюджета подтвердили изданию, что в ближайшее время Минобороны планирует озвучить свои предложения.

"Известно, что в ближайшее время планируют предложить новые условия контрактов. Однако финансово закрывать этот вопрос будут не через Верховную Раду, а постановлением Кабмина. В настоящее время в комитете этот вопрос не обсуждали", — прокомментировала член бюджетного комитета, народный депутат от "Слуги народа" Анна Пуртова.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как проверить, подлежите ли вы мобилизации. Это зависит от того, когда в последний раз мужчина проходил медосмотр.