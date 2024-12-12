У ТЦК розповіли, як карають чоловіків за ухилення від мобілізації

Якщо не сплатити штраф, справа може дійти до суду

В Україні за порушення правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність. У такому випадку правоохоронці можуть затримати громадянина та примусово доставити до ТЦК та СП.

Про це розповів начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало в інтерв'ю "Суспільному". За його словами, 10-15% військовозобов'язаних перебувають у розшуку.

Більшість оповіщень здійснюється через "Укрпошту". Якщо особа ігнорує повістку та не з’являється до ТЦК, її дані передають виконавчій службі , яка має право:

блокувати банківські рахунки;

ініціювати судові розгляди, які можуть призвести до позбавлення права керувати транспортним засобом.

Покарання за ухилення від мобілізації

Порушення правил військового обліку може стати підставою для адміністративного затримання поліцією (представники ТЦК не мають права затримувати громадян). У таких випадках громадянина можуть примусово доставити до ТЦК із застосуванням фізичної сили.

Порушення мобілізаційного законодавства передбачає штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Якщо штраф не буде сплачено, справу передають до виконавчої слу жби, яка може здійснити арешт майна, блокувати банківські рахунки та примусово виконати рішення через суд.

Також через суд можуть лишити чоловіка права керувати автомобілем.

"Поки що таких випадків конкретних немає, але уже матеріали є на опрацюванні. Це суд приймає, триває розгляд цих справ. І коли будуть висновки, ми вам повідомимо", — розповів представник ТЦК Сергій Монукало.

Раніше "Телеграф" писав, чи мають право працівники ТЦК утримувати чоловіків. Юристи пояснили, що у таких випадках є лише два варіанти.