Як перевірити, чи підлягаєте ви мобілізації

Залежить від того, коли востаннє чоловік проходив медогляд

Багато українців досі не знають, чи підлягають вони зараз мобілізації. Особливо актуально це для чоловіків, які раніше були "обмежено придатними".

Адвокатка Дар’я Тарасенко в ефірі "Українського радіо" детально пояснила, як військовозобов’язаним перевірити свій статус у реєстрі та уникнути можливих проблем із мобілізацією. Вона нагадала, що висновки військово-лікарської комісії (ВЛК) чинні лише один рік.

Якщо комісія була пройдена понад півтора року тому , інформація вже неактуальна, і наполягати на її внесенні до реєстру немає сенсу.

Однак, якщо висновок був зроблений менш ніж рік тому, а у реєстрі зазначено некоректний статус, то потрібно звернутися до ТЦК.

"Якщо ж людина пів року тому проходила висновок ВЛК і була визнана придатною тільки для служби в тилових підрозділах, те, що раніше було "обмежено придатний", а по реєстру побачила або прочерк, або написано, що придатний, то варто звернутися для того, щоб виправили цю інформацію в реєстрі. Інакше можуть мобілізувати як придатного ", — зазначає юристка.

За словами адвокатки, відвідувати територіальний центр комплектування особисто необов’язково. Документи можна надіслати поштою.

"Іноді ТЦК та СП вимагають з’явитись особисто. Суди кажуть, що така вимога є незаконною і поштою також допустимо", — пояснила Тарасенко.

Також юристка розповіла, як генерувати військово-облікові документи у застосунках "Резерв+" або "Дія". Документ формується автоматично, якщо дані є в реєстрі. Він має вигляд однієї сторінки з QR-кодом, який надає доступ до інформації.

"І точно такий вигляд матиме документ, якщо військовозобов'язаний згенерує його через "Дію". І цей документ можна використовувати так, як зручно: показувати прямо в телефоні у застосунку, як скриншот у телефоні або як паперову роздруківку, аби бути впевненим, що в будь-який момент, коли буде така потреба, у вас буде можливість ним скористатись", — підкреслила адвокатка.

Через можливі технічні збої, Дар'я Тарасенко рекомендує зберігати скриншоти документа або мати його паперову копію. Важливо, щоб QR-код був чітким і придатним для сканування, аби особи, які перевіряють документ, могли отримати доступ до даних у реєстрі.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо повістка вручена з порушеннями. Видати документ може лише уповноважена особа.