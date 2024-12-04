Мобілізація торкнеться кожного. Військовий пояснив, чому всі мають готуватися до служби

Проблема зараз не в ТЦК, — Явір

В Україні триває війна, і всі чоловіки, які зараз вдома, мають готуватися до мобілізації. Їх вона не мине і скоро будуть залучати всіх.

Про це заявив заступник командира 68 окремої єгерської бригади імені Довбуша, відомий під позивним Явір, в інтерв'ю "Українській правді". За його словами, у суспільстві панує страх перед мобілізацією, адже багато хто сприймає її як кінець звичного життя.

Однак військовий наголошує, що війна — це не вирок.

"Життя триває, просто ти тепер воюєш. Я зустрічаю всі групи і пояснюю їм (мобілізованим — Ред.): треба адаптуватися, бо це реальність, яка торкнеться кожного", — розповідає Явір.

Заступник командира зазначає, що мобілізація не омине нікого.

"Усі чоловіки, які зараз удома, мають готуватися. Офіційно по документах придатних немає. Скоро будуть залучатися всі", — підкреслив військовий.

Явір також звернув увагу на проблему підроблених медичних документів, які надають деяким військовозобов’язаним статус непридатних.

"Проблема зараз не в ТЦК, які викручуються, як можуть, щоб виконати план. Проблема в медиках, які роблять липові документи й присилають нам реально непридатних людей", — наголосив заступник командира 68 окремої єгерської бригади.

За його словами зі 140 людей, що їм нещодавно привезли, лише 60 дійсно придатних.

"Провівши детальний аналіз, я знайшов одного повністю непридатного. Кажу: "Друже, як ти сюди попав?". А він переказує: "Мовчи, тебе там звільнять, нам треба план виконати", — розповідає Явір.

На запитання, чи можна розвивати психологічну стійкість у людей, військовий відповів: "Так вона і розвивається. Ніхто не народився готовим до цього. Що заважає зараз людям, будучи вдома, йти в навчальні центри? Щоб потім їхні дружини не кричали, що він не готовий. Усі думають, що вони вічно будуть бігати й укриватися? Або ті, хто "зневірилися в Україні, бо вона їм нічого не дала" – а ти їй що дав? Що ти для цієї держави зробив?"

Ярів додав, що часу на підготовку мало, а ми не знаємо, що буде завтра, де буде ворог. Військовий зауважив, що армії потрібне поповнення.

Раніше "Телеграф" писав, що "бусифікація" продовжується попри новий закон про мобілізацію. У Верховній Раді назвали головну проблему.