Познайомилися у залі гральних автоматів: як виглядає дружина екснардепа Ляшка
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Політик перебуває у стосунках близько 25 років
Олег Ляшко — колишній народний депутат від "Радикальної партії", лідером якої він тривалий час був. Політик запам'ятався українцям епічними виступами у Верховній Раді: куштував українську землю, ходив з вилами та загалом створював образ народного політика. Також Ляшко періодично з'являвся на публіці разом із дружиною.
"Телеграф" розповість, що відомо про історію кохання політика з його дружиною Росітою Сайранен.
Олег Ляшко і Росіта Сайранен
Олег Ляшко і Росіта Сайранен познайомилися у 1998 році. Це сталося у залі гральних автоматів, де на той час працювала жінка. Усе почалося з конфлікту, оскільки Ляшко поскаржився, що йому не віддають виграш. Натомість Росіта була менеджером і намагалась владнати ситуацію. Тоді усе обійшлося, і майбутній нардеп почав частіше приходити у гральний заклад. Так і почалося їхнє спілкування, яке переросло в стосунки.
Невдовзі пара почала жити разом. У 2002 році у них народилась донька, яку назвали Владиславою. Зараз їй вже 22 роки. Цікаво, що дівчина має прізвище Горбенко, яке відрізняється від її батьків.
Ляшко та Сайранен побралися у 2018, живучи у цивільному шлюбі майже 20 років. Росіта розповідала в інтерв'ю, що люди переважно реєструють шлюб, аби "утримувати один одного або потім щось ділити". Вона вважала, що для того, аби відчувати себе коханою, не обов'язково йти до РАЦСу.
Сам Ляшко розповідав, що роздумував про те, чи потрібно брати шлюб упродовж 20 років. Утім, зазначив, що Росіта в один момент сказала, що треба одружуватися або розходитися. Зрештою, політик вирішив взяти шлюб з коханою.
"20 років я думав, чи варто це робить. Я хотів би ще 20 років подумати, але Росіта не дала. Поставила ультиматум: або йдемо, або думай з іншою. А нам іншої не треба, нам треба найкраща", — розповів чоловік.
Весільну церемонію Ляшко з Сайранен відсвяткували в колі найближчих. Вони просто розписалися у РАЦСі. Жінка одягла на радісну подію червону сукню, а Ляшко — синій костюм з червоною краваткою.
Щодо Росіти, то відомо, що вона родом із Дніпра. Жінка має іспанське походження від прабабусі, на честь якої Сайранен і назвали Росітою. Вона навчалась на бібліографа, але не працювала за фахом.
У 2020 році подружжя стало батьками вдруге. У них з'явився син, якого назвали Олександром. Це сталося, коли жінці було 50 років, а політику — 48. Ляшко розповідав, що зберігати шлюб їм з дружиною допомагає повага та діти.
"Усі ж непрості – я непростий, Росіта непроста", — розповідав політик.
У пресі писали, що Росіта займалась здачею квартир в оренду у Києві. Також у 2020 році вона балотувалась у Київську обласну раду від "Радикальної партії", однак не пройшла.
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