Познайомилися у залі гральних автоматів: як виглядає дружина екснардепа Ляшка

Політик перебуває у стосунках близько 25 років

Олег Ляшко — колишній народний депутат від "Радикальної партії", лідером якої він тривалий час був. Політик запам'ятався українцям епічними виступами у Верховній Раді: куштував українську землю, ходив з вилами та загалом створював образ народного політика. Також Ляшко періодично з'являвся на публіці разом із дружиною.

"Телеграф" розповість, що відомо про історію кохання політика з його дружиною Росітою Сайранен.

Олег Ляшко і Росіта Сайранен

Олег Ляшко і Росіта Сайранен познайомилися у 1998 році. Це сталося у залі гральних автоматів, де на той час працювала жінка. Усе почалося з конфлікту, оскільки Ляшко поскаржився, що йому не віддають виграш. Натомість Росіта була менеджером і намагалась владнати ситуацію. Тоді усе обійшлося, і майбутній нардеп почав частіше приходити у гральний заклад. Так і почалося їхнє спілкування, яке переросло в стосунки.

Невдовзі пара почала жити разом. У 2002 році у них народилась донька, яку назвали Владиславою. Зараз їй вже 22 роки. Цікаво, що дівчина має прізвище Горбенко, яке відрізняється від її батьків.

Фото з мережі

Ляшко та Сайранен побралися у 2018, живучи у цивільному шлюбі майже 20 років. Росіта розповідала в інтерв'ю, що люди переважно реєструють шлюб, аби "утримувати один одного або потім щось ділити". Вона вважала, що для того, аби відчувати себе коханою, не обов'язково йти до РАЦСу.

Фото з мережі

Сам Ляшко розповідав, що роздумував про те, чи потрібно брати шлюб упродовж 20 років. Утім, зазначив, що Росіта в один момент сказала, що треба одружуватися або розходитися. Зрештою, політик вирішив взяти шлюб з коханою.

Фото з мережі

"20 років я думав, чи варто це робить. Я хотів би ще 20 років подумати, але Росіта не дала. Поставила ультиматум: або йдемо, або думай з іншою. А нам іншої не треба, нам треба найкраща", — розповів чоловік.

Фото з мережі

Весільну церемонію Ляшко з Сайранен відсвяткували в колі найближчих. Вони просто розписалися у РАЦСі. Жінка одягла на радісну подію червону сукню, а Ляшко — синій костюм з червоною краваткою.

Фото з мережі

Щодо Росіти, то відомо, що вона родом із Дніпра. Жінка має іспанське походження від прабабусі, на честь якої Сайранен і назвали Росітою. Вона навчалась на бібліографа, але не працювала за фахом.

Фото з мережі

У 2020 році подружжя стало батьками вдруге. У них з'явився син, якого назвали Олександром. Це сталося, коли жінці було 50 років, а політику — 48. Ляшко розповідав, що зберігати шлюб їм з дружиною допомагає повага та діти.

"Усі ж непрості – я непростий, Росіта непроста", — розповідав політик.

Фото з мережі

Фото з мережі

У пресі писали, що Росіта займалась здачею квартир в оренду у Києві. Також у 2020 році вона балотувалась у Київську обласну раду від "Радикальної партії", однак не пройшла.

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