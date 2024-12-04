Освідчився під обстрілами росіян: як виглядає дружина мандрівника Синельникова

Мандрівник одружився вдруге

Євген Синельников прославився завдяки телешоу "Орел і решка", де він працював ведучим. Мандрівник об'їздив 115 країн, а у 2021 році став співзасновником "УкрЮтюбПроєкту". На відміну від своїх колег-зрадників, чоловік проявив чітку проукраїнську позицію та засудив Росію за повномасштабну війну.

"Телеграф" розкриє особисте життя телеведучого, зокрема, чи перебуває він у стосунках.

Що відомо про особисте життя Євгена Синельникова

Першою дружиною телеведучого була його однокурсниця Олена з Київського національного університету культури і мистецтв. Вони перебували у шлюбі протягом 20 років. Подружжя працювало разом у проєкті "Орел і решка": Євген був ведучим і режисером, а Олена — продюсером.

Фото з мережі

Євген розповідав в інтерв'ю, що знімання програми займали багато часу. До того ж проєкт знімали в різних країнах, тож Синельников з дружиною могли перебувати в різних куточках світу. Постійна розлука і відсутність часу для двох й стала причиною розлучення.

Фото з інстаграму Олени Синельникової

"Рєшка" — такий проєкт, коли ти з року дев'ять місяців десь. В тебе інше життя. І коли це 10 років ми, наче подружжя, але чужі люди, бо ти — на Мальдівах, а вона — в Японії, потім ти — в Мексику, а вона — ще кудись. Потім пересіклися, а що ти? А? і знову роз'їхалися. Просто в один час ми зрозуміли, що ми вже живемо різними життями, навіщо це штучно продовжувати", — розповідав ведучий.

Водночас із Оленою телеведучий розійшовся мирно. Також у них є спільний син Олексій, якому зараз близько 12 років. Мандрівник розповідав, що зараз має "натягнуте" спілкування з дружиною. Вони дуже рідко комунікують. Це відбувається тоді, коли потрібно домовитися щодо зустрічей з сином.

Фото з мережі

У березні 2022 року Синельников освідчився своїй обраниці. Коханою телеведучого стала Наталія Кліпа, продюсерка компанії BADOEVTEAM та співзасновниця рекламної агенції BADOEV ID. Вони також познайомилися під час навчання у Київському національному університеті культури і мистецтв. Євген зробив пропозицію Наталії у Гостомелі, коли росіяни обстрілювали місто. Він зрозумів, що кращого моменту може вже не бути.

Фото з інстаграму Євгена Синельникова

У серпні 2022 року Синельников одружився з Кліпою. Вони влаштували невеличку церемонію біля свого будинку у Бучі. Саме там пара ховалась від російських загарбників на початку повномасштабної війни. Через бомбардування окупантів житло було майже повністю розтрощене.

Фото з інстаграму Євгена Синельникова

На весіллі був друг подружжя, продюсер і кліпмейкер Алан Бадоєв. Він побажав закоханим завжди бути щасливими.

"Саме в цьому будинку мої любі друзі переховувались у перші дні війни. Два тижні у підвалі… Кохання переможе все. Вірю в вас, люблю та знаю, що це на все життя. Ви є одне в одного", — написав Бадоєв.

Фото з інстаграму Алана Бадоєва

Фото з інстаграму Наталії Синельникової

Фото з інстаграму Наталії Синельникової

Подружжя періодично ділиться теплими світлинами в соцмережах. Вони обмінюються словами любові та вітають один одного з днем народження.

Фото з інстаграму Наталії Синельникової

Фото з інстаграму Наталії Синельникової

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину та дітей олімпійського чемпіона з легкої атлетики Сергія Бубки. Ймовірно, родина зараз проживає в Монако.