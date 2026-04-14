Залийте це в лунку: копійчаний засіб врятує огірки від в’янення та забезпечить гору врожаю

Завжди в’януть огірки, а в чому проблема — не знаєте? Просто зробіть це при висаджуванні розсади

Ви докладаєте зусилля, вирощує огірки, але рослини щороку в один момент починають в’янути, жовтіти і засихати. Знову і знову залишаєтеся без урожаю та не знаєте, що робити? Причин може бути багато: порушення агротехніки (спека, неправильний полив), інфекційні захворювання (кореневі гнилі, фузаріоз) або шкідники. Основні причини включають стрес від перепаду температур, нестачу вологи, загущені посадки, нестачу живлення та хвороби, що закупорюють судини рослини.

При цьому іноді навіть досвідчені агрономи не можуть одразу визначити причину, не кажучи про дачників, які просто не мають часу та фінансової можливості зробити той же аналіз ґрунту.

Але! Існує спосіб знизити ризики захворювань огірків та гарантувати отримання повноцінного врожаю. Вистачить і на їжу, і на квашення, і на роздачу вдячним родичам. Причому без хімії !

Вам просто потрібна триходерма. Наприклад, та, що міститься в препараті Біоконтроль Т34 або будь-якому іншому аналогічному.

Коштує триходерма не так вже й дорого

Як використовувати триходерму, наприклад, у теплиці. За кілька днів до висадки розсади рясно полийте ґрунт розчином триходерми, зробленим за інструкцією до препарату, зволожуючи верхні 10-15 см землі, тобто зону майбутнього коріння. Для препарату Біоконтроль Т34 потрібно всього 1 г на 100 літрів води.

Якщо заздалегідь до ґрунту була внесена органіка, це було б зовсім добре. Якщо такої можливості не було, до розчину триходерми додайте будь-яке добриво з гуматами та/або амінокислотами.

Важливий момент: на момент внесення триходерми грунт повинен прогрітися не менше ніж до 16 градусів.

До речі, перед використанням триходерми слід замочити її в невеликій кількості теплої відстояної води (20-25 градусів), щоб спори прокинулися та активізувалися.

Саму розсаду огірків перед висаджуванням або безпосередньо під час висаджування теж слід пролити триходермою в аналогічному дозуванні. Через 2-3 тижні ця операція повторюється .

Для довідки: триходерма – це грибок, який за своєю дією порівнюють із антибіотиком та стимулятором для корисної мікробіоти. Прискорює розкладання біозалишків, захищає від гнилей і "чорної ніжки", не викликає у патогенів звикання, абсолютно нешкідливий для людей і тварин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яка квітка відмінно ростиме в тіні — її можна посадити просто під деревом.