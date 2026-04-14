Відомий український блогер, публіцист, військовий експерт проаналізував, що змінилося з приходом колишнього голови ГУР до ОП

Сто днів Буданова у кріслі голови ОП. Без політичного сиропу та телевізійних слин. Дивлюся на цей термін виключно як на жорсткий аудит складної та історично х*іново працюючої термодинамічної системи, яка намагається вижити в умовах тотальної війни на виснаження.

Знесення токсичної прошивки. Перше і головне — перезбірка керуючого ядра. Офіс президента перестає бути генератором кулуарної гризні та переходить у режим холодного аналітичного хаба.

Буданов зносить старий інтерфейс реактивної біганини за палаючими дедлайнами.

Натомість ставиться система, яка оцінює ресурси та шукає логістичні рішення на післязавтра — ветерани, Африка, економіка, культура.

Той самий чесний анонс інфернальної зими та дефіциту в енергосистемі — це підхід польового хірурга: він не обіцяє пацієнтові, що "все буде добре", а прямо каже, де саме буде боляче, коли прийти на наступну перев’язку і що швидко не буде.

Макроекономіка насильства та експансія. Економіка більше не "те, що буде після війни" (12 років позаду, марафон триває). Буданов пропонує вшити її в саму механіку виживання.

Захист бізнесу та програма доступного житла – це не соціальні подачки, це гола логістика. Навіть юнітам у грі потрібна база. Люди ж не повернуться у порожнечу. Немає житла – немає економіки, немає економіки – немає ресурсу на війну. У нас надто маленький пул людей, які готові будувати тут майбутнє, щоб держава могла ними розкидатися.

Паралельно пішло жорстке зрушення на зовнішньому треку. Африка із зони точкових спецоперацій та сафарі на "Вагнер" перетворилася на системну експансію на Глобальний Південь. Ми заходимо на території, де небрати десятиліттями жерли ресурс. Підсумок горять газовози біля берегів Лівії, там, де ще недавно вагнера штурмували Тріполі.

Переговорний трек зі США та РФ набув форми прагматичних торгів. Тему полонених Буданов жорстко замкнув на собі, прибравши міжвідомчі тертя, і перетворив на геополітичний інструмент, підключивши важкоатлетів на кшталт ОАЕ та США. 600+ чоловік удома (багато хто сидів із самого початку) — це сигнал системи, що Україна витягує своїх.

Оновлення софту та фізичні якорі. Найочевидніше для багатьох — робота з національним кодом. Буданов перекроює концепт ставлення до ветеранів Їх перестають сприймати як зламаний інвентар, що вимагає жалості.

Вектор змінився: ветеран — це людина з унікальною навичкою виживання у висококонкурентному, смертельному середовищі. Це готова конструкція для повоєнної архітектури.

Сюди ж лягає проект Національного пантеону та повернення праху історичних постатей на батьківщину. Для обивателя це пам’ятники, а для системи – фізичні якорі у бетоні. Захист вихідного коду нації від ентропії та спроб ворога стерти нашу базу даних (що Москва займається століттями ще до падіння УНР).

Церкву теж вбудували у процес не як сурогатну декорацію з кадилом, а як робітника партнера з гуманітарної логістики та роботи з переселенцями та ветеранами.

Сухий залишок — Буданов діє не як політик, що д*очить на рейтинги, а як криза-менеджер в умовах абсолютного пі**еця. Подобається це комусь чи ні, але ми просто не маємо альтернативи. У цій матриці ти або вишиковуєш жорстку вертикаль на результат, або твій сервер кладуть назавжди.

Пропустять через фільтрацію, і будеш у "чебурнеті" радіти показушному кварталу в Маріуполі, стоячи в черзі за пайковою гречкою.

Для нас ця війна є екзистенційною. У системі координат РФ для нас немає місця. Ми для них — "населення приєднаних територій", помилка Леніна та обдурені росіяни.

Тож вибір бінарний.

Або ми підтримуємо свій бізнес, іпотеку для своїх, конструкцію з ветеранів, що несе, б’ємо ворога на Глобальному Півдні і бетонуємо свій національний код.

Або жорна підвалів і страх від’їхати на підвал через VPN в телефоні.

І судячи з цих ста днів, новий адмін системи цю бінарність добре бачить і гребе в потрібну сторону.

Джерело: Facebook сторінка Кирила Данильченко.