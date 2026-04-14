На 200 тисяч гривень більше: за яку працю в Польщі платять далеко не так, як в Україні
Дохід у різних країнах відрізняється суттєво
Попри зростання заробітних плат медиків в Україні, їхній рівень все ще нижчий, ніж у країнах ЄС. У сусідній Польщі за таку ж таки роботу пропонують на сотні тисяч більше.
Про це свідчать дані сайтів з пошуку роботи. Так, згідно з аналізом сервісу layboard, станом на квітень 2026 року середня місячна зарплата лікаря в Польщі становить близько 6 500 доларів (281 450 гривень), мінімальна – 5 тисяч доларів (216 тисяч доларів), максимальна – близько 8 тисяч доларів (350 тисяч гривень).
Як пише ТСН, з 1 січня 2026 року за повне навантаження (одну ставку) зарплата медика в Україні не може бути нижчою від встановленого державою рівня:
- Лікарі: мінімальну планку встановлено на рівні 35 000 грн (брутто). Після сплати податків медик отримає не менше 26 950 грн ., що на 11 550 грн. більше, ніж минулого року.
- Середній персонал (медсестри, фельдшери): мінімалка складає 25 000 грн. На руки — 19 250 грн (приріст склав 8855 грн ).
- Молодший персонал (молодші медсестри та медбрати): не менше 15 000 грн ., що гарантує 11 500 грн. на руки (плюс 3400 грн.).
Середня зарплата лікаря загальної практики, за даними Work.ua, становить приблизно 30 тисяч гривень.
Таким чином виходить, що різниця між середніми зарплатами лікаря в Україні та Польщі становить понад 200 тисяч гривень.
