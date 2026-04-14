На 200 тисяч гривень більше: за яку працю в Польщі платять далеко не так, як в Україні

Дохід у різних країнах відрізняється суттєво

Попри зростання заробітних плат медиків в Україні, їхній рівень все ще нижчий, ніж у країнах ЄС. У сусідній Польщі за таку ж таки роботу пропонують на сотні тисяч більше.

Про це свідчать дані сайтів з пошуку роботи. Так, згідно з аналізом сервісу layboard, станом на квітень 2026 року середня місячна зарплата лікаря в Польщі становить близько 6 500 доларів (281 450 гривень), мінімальна – 5 тисяч доларів (216 тисяч доларів), максимальна – близько 8 тисяч доларів (350 тисяч гривень).

Зарплати лікарів у Польщі

Як пише ТСН, з 1 січня 2026 року за повне навантаження (одну ставку) зарплата медика в Україні не може бути нижчою від встановленого державою рівня:

Лікарі: мінімальну планку встановлено на рівні 35 000 грн (брутто). Після сплати податків медик отримає не менше 26 950 грн ., що на 11 550 грн. більше , ніж минулого року.

мінімальну планку встановлено на рівні (брутто). Після сплати податків медик отримає не менше ., що на , ніж минулого року. Середній персонал (медсестри, фельдшери): мінімалка складає 25 000 грн . На руки — 19 250 грн (приріст склав 8855 грн ).

мінімалка складає . На руки — (приріст склав ). Молодший персонал (молодші медсестри та медбрати): не менше 15 000 грн ., що гарантує 11 500 грн. на руки (плюс 3400 грн.).

Середня зарплата лікаря загальної практики, за даними Work.ua, становить приблизно 30 тисяч гривень.

Зарплати лікарів в Україні

Таким чином виходить, що різниця між середніми зарплатами лікаря в Україні та Польщі становить понад 200 тисяч гривень.

