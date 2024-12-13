"Шикарна": дружина Усика блиснула довгими ніжками (фото)

Дружина спортсмена похвалилася фігурою

Катерина Усик, дружина чемпіона світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) поділилася з шанувальниками яскравими знімками. Нещодавно вона порадувала підписників ніжною фотосесією.

Відповідні фото дружина боксера опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Катерина позувала перед камерою у відвертій оксамитовій сукні смарагдового кольору, зробивши акцент на своїх довгих ніжках.

Катерина Усик

"Шикарна", "Підпал", "Гаряча", "Неймовірна", "Красуня", — підписники із захопленням коментують нові фото Катерини.

Нагадаємо, Усик завершив підготовку до реваншу з Тайсоном Ф’юрі й вже прибув до Саудівської Аравії, де 21 грудня відбудеться бій. У першому поєдинку Олександр роздільним рішенням суддів здолав "Циганського короля". До речі, на вечорі боксу Усик — Ф’юрі 2 виступлять ще троє українців: Сергій Богачук, Андрій Новицький та Даніель Лапін. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися поєдинок в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на другий бій.

Додамо, що Усик і Ф’юрі перетнулися на шоу боксу Джошуа — Дюбуа. Також Олександр та Тайсон провели першу пресконференцію, присвячену реваншу. На захід "Кіт" прибув в образі "Хітмена".