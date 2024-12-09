Усі разом втекли до Путіна: як виглядає дружина Башара Асада та скільки у нього дітей (фото)

Після повалення режиму Асада в Сирії він разом із дружиною та дітьми поспішно втекли до Росії

У неділю, 8 грудня, стало відомо, що Башар Асад разом із сім’єю прилетів до Москви. Цю інформацію вже підтвердили в Кремлі, хоча раніше втеча з Дамаска Башара Асада супроводжувалася новинами про аварію літака, на борту якого він нібито був. Також була інформація про те, що сім’я — дружина та троє дітей — сирійського диктатора прибули до РФ напередодні.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дружину і дітей вже сирійського президента, якого за сценарієм Януковича, прихистив у себе Путін.

Башар Асад — що відомо про його родину

Після державного перевороту в Сирії президент країни Башар Асад поспішно втік із Дамаска за підтримки росіян. А його дружина Асма аль-Асад та троє дітей виїхали із Сирії трохи раніше. Російське державне інформагентство ТАСС, посилаючись на джерела в Кремлі, стверджує, що Асаду та його родині надали притулок у Москві.

Відомо, що Башар Асад одружився зі своєю обраницею Асмою аль-Асад через рік після обрання на свій перший президентський термін. Асма аль-Асад народилася в Лондоні 11 серпня 1975 року, зараз їй 49 років. Її сім’я походить із сирійського міста Хомс. Асма — дочка шанованого лікаря-кардіолога Фаваза Ахраса, вихідця із роду сирійських сунітів, та відставної дипломатки Сахар Ахрас. Відомо, що дружина Асада закінчила лондонську школу для дівчаток, отримала дипломи з відзнакою Королівського коледжу Лондонського університету в галузі комп’ютерних технологій та французької літератури.

Після університету вона працювала у різних банках та великих компаніях, а потім у 2000-му році повернулася до Сирії. Там вона вийшла заміж за Башара Асада. У цьому шлюбі 2001 року у них народився син Хафез, 2003 року — дочка Зейн, а 2004 року — ще один син Карім. Тим часом батьки Асми Асад залишилися жити у Лондоні.

Відомо, що у 2017 році діти Башара Асада відпочивали в окупованому Росією Криму. Їх приймали у дитячому центрі "Артек". І як розповів пізніше директор центру, для дітей сирійського диктатора жодних винятків не робили і взагалі не знали, що це діти сирійського президента — друга Путіна.

Раніше "Телеграф" розповідав, що мережа вибухнула мемами після втечі Асада із Сирії до Путіна. Люди не стримують емоцій.