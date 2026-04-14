Дитинча небезпечного хижака помітили на Харківщині: як виглядає (відео)

Тваринка ще навіть не розплющила очі

На Зміївщині чоловік помітив новонароджене лисеня. Тваринку ймовірніше загубила мати.

Про це йдеться у відео. За словами автора, в лісах Харківщини біля села Омельченки живуть не тільки лисиці, а й вовки та єноти.

Зараз у хижаків почався сезон народження малюків, тому часто в полі чи лісосмузі можна побачити чиєсь щеня. На відео чоловік показав, як виглядає новонароджене лисеня. Тваринка перші дні життя не бачить та не має змоги харчуватись самостійно, тому повністю залежить від матері.

Автор відео припустив, що лисиця могла загубити нащадка, коли переносила потомство у нову нору. Пан Роман також додав, що у лісах колишнього Зміївського району значно зросла популяція лисиць. Чимало з'явилось єнотів, які ведуть нічне життя. Ще можна зустріти вовків десь 10–15 голів. Додамо, що автор залишив лисеня там, де знайшов, адже є сподівання, що лисиця повернеться за ним.

Лисеня

Зауважимо, що яким би милими не були маленькі особини хижаків, вони несуть загрозу, особливо лисиці. Адже ці руді тварини можуть бути переносниками сказу. Ця смертельна хвороба вражає мозок тварин та людей, тому займати хижаків не можна. Однією з ознак сказу є нетипова поведінка та відсутність страху, що часто демонструють лисиці в містах. Однак їхні візити також можуть бути обумовлені голодом та спробами знайти їжу.

