Годинник за 50 тисяч доларів та люксові бренди: у чому ходила в Раду соратниця Януковича Ганна Герман і де жила (фото)

Нардеп була ще тією модницею за часів режиму Януковича

Ганна Герман — одіозна особистість в українській політиці та вірна соратниця президента Віктора Януковича. Свого часу вона була особистим речником втікача, а потім заступником голови його адміністрації. А ще вона велика модниця, яка не втрачала нагоди покрасуватися у стінах парламенту своїми вбраннями та прикрасами.

"Телеграф" вирішив згадати, як вбиралася у Верховну Раду Ганна Герман, і де вона жила на той час.

Ганна Герман та її люксові бренди

За правління Януковича Ганна Герман була його соратницею, входила до "Партії регіонів" і обіймала посаду заступника глави адміністрації президента. Однак навіть на цих посадах її прибутки не відповідали рівню життя, який вона демонструвала.

Так, наприклад, журналісти якось помітили, що Ганна Герман носить діамантовий годинник марки "Franck Muller", який на той час коштував близько 50 тисяч доларів.

Якось Ганна Герман вигуляла на людях масивне кольє з перлів, яке тоді коштувало близько 10 тисяч доларів. Ще й босоніжки вдало підібрала.

На окрему увагу заслуговують брендові сумки чиновниці, які вона змінювала день у день. Серед улюблених брендів Ганни Герман — Chanel, Louis Vuitton, Birkin та інші не менш дорогі марки.

При цьому треба сказати, що у Герман справді гарний смак на вбрання. Вона завжди вміла одягатися стильно та красиво, а її вбрання зазвичай відповідало заходам та місцям, які вона відвідувала.

Нерухомість та авто Ганни Герман

Журналісти з’ясували, що за часів при владі Ганна Герман жила в розкішному будинку в Святошинському районі Києва. Він розташований у котеджному містечку в околицях села Гореничі. Це за три кілометри від столичного КПП Житомирською трасою. Таке зручне розташування особняка давало Ганні Герман можливість за 20 хвилин дістатися до центру столиці. До речі, будинок нардепки журналісти "на око" оцінили у 300 квадратних метрів, а земельну ділянку – приблизно у двадцять соток.

Щодо автомобілів, то у своїй декларації Ганна Герман на той час вказувала два — Mercedes SLK та BMW X5. При цьому на роботу до Верховної Ради її привозили на Toyota Land Cruiser вартістю близько 100 тисяч доларів.

До речі, про декларацію. У 2010 році Ганна Герман окрім авто вказала лише 235 тисяч гривень доходу. А на запитання журналістів про брендові сумки та дорогоцінні прикраси відповідала, що більшість із цього їй дарували.

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