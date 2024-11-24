Завжди була "в тилу" і не з’являлася на публіці: як виглядає і що відомо про дружину колишнього прем’єра Миколи Азарова

Людмила Азарова завжди була в тіні чоловіка-політика

Микола Азаров — колишній український політик часів втікача Віктора Януковича. Колаборант російського походження рідко висвітлював особисте життя, в той час, як політична діяльність завжди викликала резонанс у суспільства і була виставлена "на показ".

Відомо, що Микола Азаров має дружину та вже дорослого сина Олексія, який свого часу також був нардепом. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає обраниця ексрегіонала і що відомо про неї.

Що відомо про дружину Миколи Азарова

Дружину колишнього прем’єр-міністра України звати Людмила. Із майбутнім чоловіком вони познайомилися за нестандартних обставин — під час пожежі. Прогулюючись вулицею, побачили, що горить будівля і зупинилися, щоб подивитись. Познайомилися та розговорилися і відразу домовилися про побачення.

Знайомство відбулося ще за студентських часів у 1960-х. Їхнє весілля відбулося 7 листопада 1967 року, коли Микола навчався на геологічному факультеті Московського університету. До завершення навчання у пари народився син Олексій.

Під час політичної кар’єри Азарова Людмила уникала публічності та зосереджувалася на сімейних справах. Вона жила разом із чоловіком на державній дачі в Конча-Заспі, де займалася господарством та садівництвом.

На публічних заходах Людмила Азарова не була поруч із чоловіком і не підтримувала його. Вона була "в тилу", а її ім’я вкрай рідко з’являлося у ЗМІ.

Фото: Tabloid

Після Революції Гідності у 2014 році подружжя виїхало до Росії. Відомо, що родина отримала статус "політичного біженця" в РФ. Людмила володіє нерухомістю на Рубльовці — елітному районі поблизу Москви. Зокрема, її ім’я пов’язують із маєтком площею понад 1000 квадратних метрів.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз коханка експрезидента України Януковича Любов Полежай. Саме з Любов’ю та своєю падчеркою колишній президент втік до Росії, а його ексдружина Людмила поїхала до окупованого Криму.