Не говоріть з "наступаючим": як правильно привітати з Різдвом українською

Українська мова пропонує кілька варіантів такого побажання

На носі сезон новорічних свят і вже настав час підготувати привітання для рідних і близьких з Різдвом. Однак не всі знають, що зворот "с наступаючим" — це калька з російської мови. В українській же є кілька відповідників для цього виразу, які звучать набагато милозвучніше.

"Телеграф" розповідає про те, як уникнути поширених помилок під час поздоровлень з Різдвом. Запам’ятовуйте, як правильно вітати зі святами та чого слід уникати.

Різдво у 2024 році відзначається 25 грудня. І правильно говорити "З Різдвом", а не "З Рождєством". Якщо ж ви хочете сказати "З наступаючим Різдвом", то слід використовувати конструкцію "З прийдешнім Різдвом". Також можна говорити "З прийдешніми святами".

Крім цього можна використовувати такі звороти:

Зі світлим святом Різдва Христового!

Христос народився! Славімо Його!

Щасливого та радісного Різдва!

З прийдешнім Різдвом! Нехай він буде щедрим на щасливі моменти!

І пам’ятайте, Різдво ні на кого "не наступає", а " приходити" чи "настає".

Крім цього, у всіх випадках назва свята — Різдво — пишеться з великої літери. Прикметник, утворений від нього, — різдвяний — пишемо з маленької якщо з цього слова не починається речення.

Нагадаємо, що у різдвяних традиціях українців є забава та своєрідний звичай, який поширений серед молоді: заглядати у майбутнє на святвечір та на ранок Різдва. Багато хто називає це "гаданням", проте вживання цього слова помилкове. Правильно українською говорити "ворожити".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно та красиво привітати з Новим роком по-українськи. Нерідко можна почути "бажаємо благоуччя", проте українською мовою так говорити неправильно.