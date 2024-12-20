Новий Рік, Новий рік або новий рік? Как правильно писать по-украински

Запомнить это несложно

Этот год подходит к концу, к новому, в 2025 году, остались считанные дни. Вскоре украинцы будут поздравлять друг друга и стоит вспомнить, как сделать это грамотно.

"Телеграф" напоминает, как правильно писать — "С Новым годом" или "С Новым Годом" — с прописной буквы должно начинаться только первое, или оба, или ни одного слова этого словосочетания. Как объяснял известный языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Сніданок з 1+1", в названиях праздников с заглавной буквы нужно писать только первое слово: "Новый" – с прописной, а "год" – со строчной.

Это правило применяется, когда пишем название праздника. А вот когда речь идет о временном промежутке – следующие 365 дней, слово "новый" также пишется с маленькой буквы.

"Если в поздравительном тексте есть пожелание чего-то в новом году, то есть в следующие 365 дней, то "новый год" пишем с маленькой буквы, потому что речь уже не о празднике", — отметил Авраменко.

Например:

Милая сестричка, поздравляю с Новым годом (название праздника, первое слово пишем с большой буквы)

Желаю тебе в новом году много радости и любви (здесь выражение новый год применяется в значении времени, а не праздник, так что оба слова пишутся с маленькой буквы)

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно поздравлять с зимними праздниками на украинском и чего надо избегать. Например, оборот "с наступающим" — это калька с русского языка. В украинском же есть несколько вариантов этого выражения, которые звучат гораздо благозвучнее.