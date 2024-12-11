Не кажіть так! Ці 4 мовні конструкції видають невпевнену українську

Олександр Авраменко розкриває секрети бездоганної української мови, викриваючи найпоширеніші мовні пастки

Часто ми несвідомо допускаємо мовні помилки, дослівно перекладаючи російські вислови. Особливо це стосується стійких виразів та усталених конструкцій.

Носії української мови нерідко потрапляють у пастку дослівного перекладу. Відомий український мовознавець Олександр Авраменко розповів, як уникнути типових мовних помилок і говорити українською правильно. Розглянемо найпоширеніші приклади.

"У випадку необхідності" – неправильно

Багато хто каже "у випадку необхідності", вважаючи цей вираз правильним. Насправді це банальна калька з російської мови "в случае необходимости".

Правильні варіанти:

"у разі потреби";

"за потреби".

"У більшості випадків" – теж помилка

Ще один поширений мовний покруч – вираз "у більшості випадків", який є прямим перекладом російського "в большинстве случаев".

Правильні альтернативи:

"здебільшого";

"переважно".

Інші мовні конструкції

Олександр Авраменко навів додаткові приклади правильного перекладу:

Російське "ни в коем случае" українською буде "у жодному разі";

"От случая к случаю" можна замінити на "коли-не-коли" або "вряди-годи".

Мовознавець наголошує: важливо уважно ставитися до мовних конструкцій і вчити справжню українську мову. "Вивчаймо мову, яку передали нам наші предки", – підкреслює Олександр Авраменко.

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