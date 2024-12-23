Не тільки буря та вітер: які погодні явища заховані у прізвищах українців

Погодні явища яскраво відображені у прізвищах українців

Українська мова зберегла чимало прізвищ, пов'язаних із природними явищами та погодними умовами. У давнину наші предки вірили, що кожна природна стихія має свій дух і силу.

Світогляд давніх українців формувався на поєднанні християнських та язичницьких вірувань. Дослідник Валентин Лученко в Етимологічному словнику українських прізвищ визначає такі прізвища як "кліматонімічні".

Стихія бурі залишила слід у прізвищах Буренюк, Бурюк, Бурій та Бурієнко. Потужна сила вітру відобразилася у родових іменах Вітряний, Вітрук та Вітренко. Яскраве природне явище веселка подарувало українцям прізвища Веселко й Весельченко.

Дощові краплі теж стали джерелом творення прізвищ. Від слова "дощ" пішли Дощук і Дощенко, а від "граду" – Градов, Градський та Граденко. Грозові спалахи на небі залишили слід у прізвищах Грозюк і Грозенко.

Холодна пора року дала початок прізвищам Зименюк, Зимюк та Зименко. Небесне сяйво теж мало вплив: від "зірки" утворилися Зірко, Зіренко й Зірченко, а від "зорі" – Зоряний, Зоренюк і Зорук.

Морозяна погода подарувала українцям прізвища Морозко та Морозюк. Прохолодний клімат відобразився у прізвищах Холоднюк, Холодняк і Холодний. Несприятлива погода стала основою для прізвищ Негодюк та Негоденко, а ранкова роса – для Росюк, Росяк і Росенко.

Кліматонімічні прізвища також охоплюють й інші погодні явища: від сльоти походить Сльотенко, від спеки – Спеченко, а від хмари – Хмарук та Хмаренко. Така різноманітність прізвищ свідчить про глибокий зв'язок українців із природними явищами та їхній вплив на формування родових імен.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, про прізвища з атмосферою зими. Відомо, скільки українців можуть похвалитися такими.