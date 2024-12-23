Не только буря и ветер: какие погодные явления спрятаны в фамилиях украинцев

Погодные явления ярко отражены в фамилиях украинцев

Украинский язык сохранил немало фамилий, связанных с природными явлениями и погодными условиями. В древности наши предки верили, что каждая стихия имеет свой дух и силу.

Мировоззрение древних украинцев формировалось на сочетании христианских и языческих верований. Исследователь Валентин Лученко в Этимологическом словаре украинских фамилий определяет такие фамилии как "климатонимические".

Стихия бури оставила след в фамилиях Буренюк, Бурюк, Бурий и Буриенко. Мощная сила ветра отразилась в родовых именах Витряный, Витрук и Витренко. Яркое природное явление радуга подарило украинцам фамилии Веселко и Весельченко.

Дождевые капли тоже стали источником создания фамилий. От слова "дождь" пошли Дощук и Дощенко, а от "града" – Градов, Градский и Граденко. Грозовые вспышки на небе оставили след в фамилиях Грозюк и Грозенко.

Холодное время года дало начало фамилиям Зименюк, Зимюк и Зименко. Небесное сияние тоже оказало влияние: от "зиркы" образовались Зирко, Зиренко и Зирченко, а от "зори" – Зоряний, Зоренюк и Зорук.

Морозная погода подарила украинцам фамилии Морозко и Морозюк. Прохладный климат отразился в фамилиях Холоднюк, Холодняк и Холодный. Неблагоприятная погода стала основой для фамилий Негодюк и Негоденко, а утренняя роса – Росюк, Росяк и Росенко.

Климатонимические фамилии также охватывают и другие погодные явления: от слякоти происходит Слетенко, от жары – Спеченко, а от облака – Хмарук и Хмаренко. Такое разнообразие фамилий свидетельствует о глубокой связи украинцев с природными явлениями и их влиянии на формирование родовых имен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, о фамилиях с атмосферой зимы. Известно, сколько украинцев могут похвастаться такими.