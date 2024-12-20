Ці українські прізвища мають справжній дух Різдва та Нового року (список)

Вони досить рідкісні в наші дні

Українські прізвища дуже різноманітні, й деякі можуть розповісти про характер свого першого носія. А є й такі, які мають відношення до зимових свят.

"Телеграф" розповідає, які українські прізвища пов'язані з Різдвом, Новим Роком, днем святого Миколая. Вони збереглися в сучасній Україні.

Якщо почати за календарем, спочатку йде День святого Миколая. Згідно з картою прізвищ на сайті "Рідні", жодного носія прізвища "Миколай" зараз в Україні нема. Проте є дві людини, що мають прізвище Микола. Похідне від нього — Миколаєнко, є досить поширеним в Україні, його мають 2 783 людини.

Наступне й основне зимове свято — Різдво. Жодної людини з прізвищем "Різдвяний" в Україні не зафіксовано. Проте є 189 людей, які мають родове ім'я Рождественський (від російського Рождество). Є в Україні прізвище, пов'язане з Вертепом — різдвяне дійство з піснями-колядками, жартами, короткими виставами. Родове ім'я Вертепний носять 103 українці. Новий рік також має згадку в прізвищах українців — відомо про одного носія прізвища Новорічний.

Варто зазначити, що карта прізвищ на сайті "Рідні" була створена ще перед початком російської агресії, у 2013 році. Зрозуміло, що після вторгнення РФ на схід України, а тим паче після повномасштабної війни, та й просто з плином часу, картина змінилася. Проте ця база дає уявлення про прізвища сучасних українців.

Раніше "Телеграф" розповідав, які українські прізвища отримували ті, хто любив скандалити. Такі родові імена збереглися в сучасній Україні.