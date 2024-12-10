Прізвища з атмосферою зими: скільки українців можуть похвалитися такими

У деяких українців прізвища пов’язані з пори року

Прізвища українців можуть багато розповісти про своїх носіїв. Деякі люди є носіями прізвищ, які пов’язані з погодними явищами.

Про те, які існують в Україні "зимові" прізвища, повідомляє генеалогічний портал "Рідні".

Цими прізвищами є Зима, Зимовий, Мороз, Морозенко, Морозюк, Сніг та Сніжний.

Зима

Сьогодні в Україні налічується 2508 осіб із цим прізвищем. Багато носіїв прізвища Зима налічується на Донеччині, але вони також зустрічаються у Рівненській, Тернопільській, Черкаській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Києві.

Зимовий

Нині в Україні налічується 28 осіб із цим прізвищем. Ці люди живуть у Києві, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій та Тернопільській областях.

Мороз

Це прізвище знаходиться на 19-му місці за популярністю в Україні — воно зустрічається по всій країні. На сьогоднішній день налічується 43 779 осіб: найбільше носіїв налічується у Києві, Харкові, Дніпрі та Запоріжжі.

Морозенко

В Україні налічується 1032 особи з прізвищем Морозенко. Найбільше їх мешкає у Києві, Черкаській та Херсонській областях, але водночас це прізвище зустрічається і в інших регіонах.

Морозюк

Зараз налічується 3084 особи з цим прізвищем. Багато мешкає у Києві, а також на заході України, зокрема, в Закарпатській області.

Сніг

Сьогодні в Україні налічується лише 33 особи з прізвищем Сніг. Найбільше їх мешкає по обидва боки Дніпра у Черкаській та Полтавській областях, але також вони зустрічаються у Запоріжжі, Севастополі та Чернігівській області.

Сніговий

В Україні налічується лише 9 осіб із цим прізвищем. Всі ці люди живуть у Києві та Київській області.

Раніше "Телеграф" розповідав про українське прізвище з аристократичним корінням.