Не тільки "Паляниця": Україна почала виробляти нову ракету "Рута"

Ракета "Паляниця" українського виробництва тепер буде вироблятися серійно. Та в України є й інші власні розробки зброї.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на врученні Національної премії України імені Бориса Патона 2024 року. Про нові українські ракети та дрони Зеленський сказав: "Те, що донедавна було з фантастики, сьогодні стає реальністю. Ракета "Паляниця" вийшла в серійне виробництво. Перші бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон "Пекло". Днями ми передали нашим Силам оборони першу партію".

Серед ключових розробок – ракета-дрон "Паляниця". Її особливість полягає у турбореактивному двигуні та наземному запуску. Розробка тривала півтора року, і вже розпочато серійне виробництво. Важлива перевага – низька собівартість порівняно з іноземними аналогами.

Не менш цікавим є дрон-ракета "Пекло", представлений концерном "Укроборонпром". Його технічні характеристики вражають: дальність польоту становить 700 кілометрів, а швидкість сягає 700 кілометрів на годину. Дрон уже має підтверджене бойове застосування.

Географія можливого ураження "Пекла" доволі широка. Теоретично він здатен досягати таких міст, як Москва, Твер, Тамбов та Волгоград, що розташовані в радіусі 600 кілометрів від українського кордону.

Паралельно тривають випробування ракети "Рута", про яку наразі відомо небагато. Також у розробці перебувають інші зразки техніки: розвідник "Гор", нічні бомбери "Вампір" та "Heavy Shot", FPV-дрони "Колібрі" та "Камік", літаки Darts.

Президент наголосив на принциповій різниці цих розробок – вони повністю українського виробництва. "Це те, що дає Україні силу, захист і наближає справедливий мир", – підкреслив Зеленський.

Також раніше "Телеграф" повідомляв про те, що відомо про ракети Tomahawk, які можуть передати Україні. Вони коштують 4,16 млн доларів за штуку.