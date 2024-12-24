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Україна активно переходить на ракету "Трембіта", яка може легко оминати російську ППО (відео)

Автор
Ганна Нестерова
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Ракета "Трембіта" Новина оновлена 24 грудня 2024, 22:50
Ракета "Трембіта". Фото Колаж "Телеграфу"

У ЗСУ сподіваються налагодити серійне виробництво тисяч таких ракет до кінця 2025 року

Україна активно переходить на ракету-дрон "Пекло", "Паляницю" і "Трембіту", яка буде здатна долетіти до Москви. Її розробкою займаються інженери з волонтерського конструкторського бюро PARS та їхні колеги із громадської організації "Відсіч".

Про це заявив авіаційний експерт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко в ефірі "Київ 24". Саме "Трембіта" має стати справжнім "кошмаром" для ППО ворога.

Базовий зразок ракети має дальність польоту 200 кілометрів і здатний вражати цілі на глибині 140 кілометрів. Водночас у розробці перебуває більша і потужніша модель, яка може долетіти до Москви.

За словами Романова, "Трембіта" зможе легше і швидше долати ворожу систему ППО. Варто зазначити, що її від початку і планували застосовувати для виснаження засобів ППО противника.

"Зараз ми переходимо на "Паляницю", на "Пекло", на "Трембіти", бо вони мають реактивні двигуни, відповідно швидкість їхня становить 400-600 км на годину. Саме це дасть їм змогу легше долати ворожу ППО", — наголосив експерт.

Характеристики ракети "Трембіта":

  • Споряджена вага: 100 кг;
  • Вага бойової частини: 20 кг;
  • Дальність ураження: понад 140 км;
  • Швидкість: понад 400 км/год;
  • Максимальна висота польоту: 2000 м;
  • Мінімальна висота польоту: 30 м;
  • Двигун: 30 л.

Запускати ракету можна з пневмокатапульти, а також за допомогою твердопаливного прискорювача.

У Силах оборони України висловили сподівання, що до 2025 року буде налагоджено серійне виробництво 3000 таких ракет. Тим часом журналісти зазначають, що двигун "Трембіті" є сучасною модифікацією імпульсного реактивного двигуна вартістю 200 доларів. Вперше подібний двигун використали при створенні німецьких літаків-снарядів "Фау-1" наприкінці Другої світової війни.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент України Володимир Зеленський опублікував відео про нову українську далекобійну ракету-дрону "Паляниця". Ця зброя вже успішно вразила цілі на території ворога.

Теги:
#Оборона #Зброя #ППО #Війна #Дрони