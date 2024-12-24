Пробили коридор для "дорослих" ракет: подробиці удару по стратегічно важливому заводу в РФ

Українці виснажують російську ППО дешевии дронами

Для удару по одному з найбільших хімічних підприємств на півдні Росії ФПК "Комбінат Кам’янський" у Ростовській області, який виробляє ракетне паливо, було застосовано комбіновану атаку дронів і ракет типу ATACMS.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів авіаексперт, науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко. Він пояснив, що далекобійні ударні дрони "Пекло", "Рута" тощо виснажують ворожу ППО і пробивають коридори для "дорослих" ракет.

За його словами, якщо дрон має модульну бойову частину, то можна варіювати його "начинку". Наприклад, поставити систему пасивного наведення на радіолокатор, як це роблять на останніх своїх безпілотниках іранці.

— Як тільки радар починає працювати по об'єкту — дрон розвертається і летить на цей радіолокатор. Наскільки я знаю, удар по комбінату в Ростовській області — це була комбінована операція, — каже авіаційний експерт.

А комбінована операція включає і постановку перешкод, і прорив ППО, і запуск хибних цілей з метою відволікання ворожої протиповітряної оборони. Хибні цілі обслуговують більш дешеві дрони, основне завдання яких — відволікти на себе зенітні ракети, — додав Валерій Романенко.

Нагадаємо, окрім комбінату "Кам’янський" удару було завдано по заводу "Ростсельмаш", який ремонтує і модернізує бронетехніку. Крім того, повідомляли про падіння уламків в районі "Ростаертрола" — підприємства, що виробляє вертольоти.