Дотолкает до Москвы, но… Военный эксперт назвал проблему ракеты "Трембита"

Невысокая стоимость ракеты позволяет серьезно нарастить ее производство.

Дальнобойные украинские ракеты "Трембита" могут стоить от 3 тысяч долларов, что позволяет масштабировать их производство. А увеличение объема топливного бака позволит нарастить ее дальнобойность до 500 км, чего достаточно даже для ударов по Москве.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, технологии импульсного реактивного двигателя, использованной на "Трембите" — уже сотня лет, и ее еще применяли нацисты на самолетах-снарядах "Фау-1" в годы Второй мировой войны.

— Сам по себе двигатель за счет своей дешевизны удешевляет и всю конструкцию. То есть, одна вещь – очень дорогой турбореактивный двигатель, там примерно половина стоимости ракеты стоит двигатель, а другое дело — такой вот дешевый двигатель. И дальше удорожание ракеты происходит только за счет либо боевой части, либо системы наведения. Причем в режиме "обманки" ракета может стоить вообще 3 тысячи долларов, — говорит военный эксперт.

По его словам, если навешивать систему управления и боеприпас, ракета может подорожать до 10-15 тысяч долларов. И эти цифры очень хорошие, поскольку финансовая сторона вопроса для нас тоже очень важна, потому что есть возможность масштабирования производства "Трембит".

— Ракеты могут себя хорошо показать за счет боеприпаса. Да, дальность сейчас пока 200 километров, но увеличив топливные баки (даже не мощность двигателя) и изменив конструкцию ракеты, реально можно достать до Москвы, то есть 500 километров для такой ракеты вообще не проблема, — говорит авиационный эксперт.

Он отметил, что двигатель может работать едва ли не до бесконечности, в зависимости от количества горючего, поэтому ту ракету "дотолкает" до столицы страны-агрессора.

— Наверное, у россиян поражение будет больше от шума двигателя, чем от самой ракеты, — указал на недостаток "Трембиты" Роман Свитан. — Это одна из наших предсерийных разработок, которые, думаю, в ближайшее время начнут себя показывать.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ракету "Трембита" создавали для убийства вражеской ПВО.