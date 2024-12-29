Верховна Рада допомогла виготовити 12 тонн новорічного салату для військових. Ті не оцінили

У мережі розпочалося активне обговорення

В Україні відбулася традиційна щорічна акція "Салат для солдатів" і в ній взяли участь співробітники Апарату Верховної Ради. Втім, самі військовослужбовці вже неодноразово казали, що передавати салати на фронт це далеко не найкраща ідея.

Подробиці акції поділилася пресслужба парламенту. Вона вперше була запущена у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення.

"Її мета — не лише підтримати військових, а й створити для них новорічну атмосферу навіть у складних умовах фронту", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники Ради нарізали близько 20 тисяч яєць, які є одним із ключових інгредієнтів для приготування "традиційної" новорічної страви. Також зазначено, що у 2024 році було зібрано 12 тонн салатів.

Водночас у мережі ідею не оцінили. Користувачі, серед яких і військовослужбовці, зазначили, що цей салат до фронту просто не доїде. Інші підкреслили, що олів’є є символом СРСР і краще було б передати щось, що не зіпсується в перші ж дні.

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