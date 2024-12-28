"Квартал 95" вперше з початку війни пожартував над Зеленським та Єрмаком (відео)

Глядачам жарт явно сподобався

Студія "Квартал 95" у новорічному випуску вперше з початку війни пожартувала над Володимиром Зеленським та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Під час номера на сцену винесли картонні ростові фігури глави держави та його найближчого соратника.

Запис концерту був опублікований на Youtube-каналі студії. Глядачі у залі оцінили номер та постійно сміялися.

Так, під час чергового гумористичного номера на сцені з'явилася ростова картонна фігура Володимира Зеленського. Актори "Кварталу 95" почали підходити до президента з різними запитаннями і заявили, що він уперше перебуває тут із бородою.

Потім на сцену винесли картонну фігуру Андрія Єрмака, наголошуючи на тому, що їх з Зеленським завжди бачать разом.

"А що, відпроситися не змогли?" — звернувся один з учасників "Кварталу 95" до Володимира Зеленського, відреагувавши так на появу Єрмака. У цей час зал вибухнув сміхом і оплесками.

Також під час номера президенту України подякували за "тисячу Зеленського" та зазначили, що він сильно схуд.

Нагадаємо, студія "Квартал 95" все частіше потрапляє у скандали під час російсько-української війни як через недоречні жарти про переселенців, так і нестикування з проходження військової служби акторами гумористичного колективу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ювілейні концерти "Кварталу 95" у Києві обурили українців. У мережі такий аншлаг під час війни зазнає жорстокої критики. Найчастіше звучить питання, чи влаштовують рейди на концертах співробітники ТЦК, як це було, наприклад, із гуртом "Океан Ельзи" у Палаці спорту у жовтні.