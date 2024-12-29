Верховная Рада помогла приготовить 12 тонн новогоднего салата для военных. Те не оценили

В сети началось активное обсуждение

В Украине прошла традиционная ежегодная акция "Салат для солдат" и в ней даже поучаствовали сотрудники Аппарата Верховной Рады. Впрочем, сами военнослужащие уже неоднократно говорили, что передавать салаты на фронт это далеко не самая лучшая идея.

Деталями акции поделилась пресс-служба парламента. Она впервые была запущена в 2022 году после начала полномасштабного вторжения.

"Ее цель – не только поддержать военных, но и создать для них новогоднюю атмосферу даже в сложных условиях фронта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Рады нарезали около 20 тысяч яиц, которые являются одним из ключевых ингредиентов для приготовления "традиционного" новогоднего блюда. Также указано, что в 2024 году было собрано 12 тонн салатов.

В то же время в сети идею не оценили. Пользователи, среди которых и действующие военнослужащие, отметили, что этот салат до фронта просто не доедет. Другие же подчеркнули, что оливье является символом СССР и лучше было бы передать что-то, что не испортится в первые же дни.

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