Книгарня "Сенс" потрапила в неприємну історію з військовою: у мережі обговорюють

Військова витратила день і 600 гривень на безглузді поїздки

Українська військова спробувала здати російськомовну літературу по акції у столичну книгарню "Сенс", але їй там відмовили. Користувачі мережі активно обговорюють подію.

Своєю історією поділилася мешканка Київської області Анастасія Гораш у своєму Facebook. За її словами, вона вирішила витратити один із днів відпустки на добру справу, але натомість лише витратила гроші на безглузду поїздку.

Гораш зазначила, що до ротації бачила численні пости про те, як у "Сенсі" збирають російськомовну літературу на переробку, а тому у відпустці вирішила зібрати свою та відвезти її до книгарні. Однак там їй відмовили, пославшись на те, що на складі немає місця.

"Ні, мої пояснення, що я скоро стану до праці і в січні привезти не зможу — не були аргументом. І те, що я їхала з-під Києва спеціально з цими книжками — не були аргументом, не були для працівників приводом десь плотніше на складі поскладати книжки і впихнути ті, що я привезла", — сказала вона.

За словами жінки, співробітники порадили дізнаватися про акції в соцмережах та запропонували допомогу з транспортуванням книг до таксі.

Під повідомленням військовослужбовця розпочалося активне обговорення. Деякі користувачі мережі зазначили, що перед тим, як везти книги, треба було поцікавитися, чи акція працює.

Однак більшість все ж таки стала на бік жінки.

Адміністрація "Сенсу" теж вийшла на зв’язок, вибачилася та пообіцяла обговорити цей випадок з персоналом.

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