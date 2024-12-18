Обдурили зооволонтери: "Пташка" з "Азовсталі" втрапила у скандал через собаку (відео)

Парамедикиня закликала допомагати тваринам

Відома парамедикиня Катерина (Пташка) Поліщук розповіла, що вирішила взяти собаку з одного із притулків у Черкасах. Втім її обдурили та не віддали ту тварину, яку вона хотіла.

Про цю історію вона розповіла на своїй сторінці в Instagram. За словами Пташки, в одному з притулків вона вподобала конкретну собаку й "цілу ніч" їхала з Покровська, аби забрати тварину в її тимчасових доглядальників, оскільки собака була на лікуванні.

З’ясувалося, що собака, на ім'я Альфа була нестерилізованою, тож, як каже Пташка, вона погодилася забрати її за тиждень, аби у тварини загоїлися рани. Військова розповіла, що за стерилізацію заплатила вона, а також закупила для неї лежанку, корм, іграшки та інші речі.

А втім, уже за тиждень волонтерці, через яку Пташка домовлялася про цю собаку, повідомили, що доглядальники відмовляються віддавати Альфу, оскільки "вони до неї звикли та залишать її собі".

"Я телефоную до опікуна і чую грубим байдужим голосом: "Ми вам нічого не обіцяли. Виберіть іншу вівчарку. Ми хочемо залишити її собі". У розмові мене на другому слові перебивали й доводили, що її взагалі не збиралися прилаштовувати. Тобто я просто прийшла в їхній дім і забрала їхню собаку. Але я прийшла у центр перетримки, за попередньою домовленістю саме на цю собаку, мене дві години там хороводили, приносили чай з печивом і вчили її дресирувати. "Вибачайте". Все що я почула. У них почуття до цієї собаки. Тільки от про мої почуття ніхто не подумав", — розповіла Пташка.

Уже згодом Катерина Поліщук написала, що гроші, які вона витратила, їй повернули. Їх, за словами військової, використають на користь інших тварин черкаського притулку "Друг".

"Мій хвостик мене знайде. Я закликаю всіх допомагати тваринам і бути людьми. У всіх ситуаціях. Я поділилась історією, зробили висновки і пішли далі", — написала вона.

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