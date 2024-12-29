В Україні з’явиться військовий омбудсмен

Кандидата вже обрано

В Україні з’явиться посада військового омбудсмена. Його ім’я та указ про призначення будуть оприлюднені вже 30 грудня.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні 29 грудня. За його словами, призначення відбувається, оскільки був запит від військовослужбовців.

"Потрібна така людина, яка буде здатна захищати права наших воїнів, і така системна спроможність, щоб омбудсмен разом із Міністерством оборони, з усіма іншими, хто необхідний, міг справді впливати на ситуацію та реально допомагати воїнам, рідним наших воїнів", — сказав Зеленський.

За його словами, після обговорень з міністром оборони, військовим керівництвом та представниками громадянської громадськості було підготовлено перше рішення про призначення військового омбудсмена.

Зеленський додав, що вже обрав "сильну кандидатуру", а указ буде оприлюднено 30 грудня. Президент зазначив, що потрібний законопроєкт буде підготовлено незабаром, а також закликав парламент та уряд своєчасно підтримати нововведення.

Як повідомлялося раніше, відомий український військовослужбовець Олександр Ябчанка закликав 15-річних українців уже зараз починати готуватися до війни.