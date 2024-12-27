Військовий закликав 15-річних українців готуватися до війни

Ми не хочемо залишити війну нашим дітям, але маємо бути реалістами, — Ябчанка

В Україні триває затяжна та жорстока війна. Юне покоління має усвідомлювати, що з високою ймовірністю їм доведеться воювати.

Про це заявив командир роти "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі" Олександр Ябчанка. За його словами, 18-річні та 15-річні хлопці повинні готуватися до військової служби.

Ябчанка наголосив, що хоча жоден українець не бажає війни своїм дітям, але ситуація не залишає вибору. За його словами, українці або передадуть війну наступному поколінню, або не залишать країну своїм дітям.

"Оце "Ми не хочемо залишити війну нашим дітям"…Та ми то не хочемо! Але, на жаль, нас не питають", — розповідає командир.

Військовий вважає, що держава має змінювати систему освіти та готувати молоде покоління до війни.

"Поза сумнівом, що я не хочу, аби ті, кому зараз 15-18, воювали. Але я розумію, що з високою ймовірністю їм доведеться. І ми маємо їх підготувати до цього", — зазначив Ябчанка.

Також він висловив свою позицію щодо зниження мобілізаційного віку, яка останнім часом активно обговорюється. На його думку, замість цього, потрібно сконцентрувати зусилля на залученні до війська громадян призовного віку, які ще не долучилися до оборони країни.

"Сьогодні, я переконаний в тому, що нам не мобілізаційний вік треба знижувати. Нам потрібно, аби ті люди призовного віку, які зараз не у війську, у війську опинилися", — додав командир роти батальйону "Вовки Да Вінчі".

Нагадуємо, у Генштабі спростовують мобілізацію з 18 років. Хоча планують заохочувати громадян цього віку активніше мобілізовуватися на контрактній основі.

"Ми хочемо запустити мотиваційні річні контракти саме в бойові бригади для осіб від 18 до 25 років. Такі добровольці отримають першу виплату в розмірі півмільйона гривень. Додатково вони отримають різні пільги – доступні кредити, безоплатне навчання, більша тривалість відпусток тощо", — розповідає джерело "Телеграфу".

Раніше "Телеграф" писав, чи вплинули на темпи мобілізації повістки, надіслані поштою. У центри комплектування приходять люди з відстрочкою або бронею.