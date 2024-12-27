Україна відправила до Сирії гуманітарну допомогу. Зеленський озвучив деталі

Україна має намір підтримувати регіон

Україна надасть Сирії гуманітарну допомогу. До країни вже відправили пшеничне борошно.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він нагадав, що, як і обіцяв, підтримає сирійський народ у скрутний для нього час.

Глава держави зазначив, що 500 тонн українського пшеничного борошна вже на шляху до Сирії. Ця допомога надається в межах гуманітарної програми "Зерно з України" у співпраці з Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП).

За словами Зеленського, протягом наступних тижнів борошно отримають 33 250 сімей, або 167 000 людей. Кожен пакунок важить 15 кілограмів і може прогодувати сім'ю з п'яти осіб протягом місяця.

"Бажаємо Сирії та її народу безпеки, стабільності й відновлення. Ми знаємо справжню цінність цих речей", – підкреслив президент.

Нагадаємо, 8 грудня стало відомо про те, що сирійські повстанці зайшли в Дамаск і оголосили про падіння режиму Асада. Останній залишив країну літаком, а прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив, що готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом, яке обере народ.

16 грудня Башар Асад опублікував свою першу заяву після втечі до Москви. Він стверджує, що не думав про втечу. За його словами, російська база Хмеймім у Латакії, куди він приїхав для координації дій з "російськими союзниками", нібито зазнала масованого удару безпілотниками, після чого з Москви надійшло прохання про організацію термінової евакуації ввечері 8 грудня.