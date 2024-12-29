В Украине появится военный омбудсмен

Кандидатура уже выбрана

В Украине появится должность военного омбудсмена. Его имя и указ о назначении будут обнародованы уже 30 декабря.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении 29 декабря. По его словам, назначение происходит так как был запрос от военнослужащих.

"Нужен человек, который будет способен защищать права наших воинов, и такая системная способность, чтобы омбудсмен вместе с Министерством обороны, со всеми другими, кто необходим, мог действительно влиять на ситуацию и реально помогать воинам, родным наших воинов", — сказал Зеленский.

По его словам, после обсуждений с министром обороны, военным руководством и представителями гражданской общественности, было подготовлено первое решение о назначении военного омбудсмена.

Зеленский добавил, что уже выбрал "сильную кандидатуру", а указ будет обнародован 30 декабря. Президент отметил, что нужный законопроект будет подготовлен в скором времени, а также призвал парламент и правительство своевременно поддержать нововведения.

Как сообщалось ранее, известный украинский военнослужащий Александр Ябчанка призвал 15-летних украинцев уже сейчас начинать готовиться к войне.