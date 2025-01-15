За крики "Ахмат-сила" - тисячі гривень штрафу. Чим закінчуються гучні справи з "любителями Росії"

Розбираємося, чи насправді закон грізний до порушників

Днями українців обурила група заможних юнаків, що хизувалися тим, як вони вмикали в автівках російську музику поруч із меморіалом загиблим військовим на Майдані, потім на відео наспівували "Я русский", також топталися по жовто-блакитному прапору.

Через публічність на інцидент вже відреагувала поліція, і це, на жаль, не перший випадок такого роду. "Телеграф" вирішив згадати, чим закінчуються подібні справи.

34 тисячі за бойовий клич "Ахмат-сила"

В одному з котеджних містечок під Києвом 25 лютого 2024 року молодь бурхливо святкувала день народження. Хлопці від 17 до 21 року кричали "Ахмат-сила" (бойовий клич проросійської влади Чеченської республіки), а 18-річний юнак при цьому стріляв у повітря зі стартового пістолета.

За даними аналітичної системи YouControl, юнак із Київщини став фігурантом 2 справ:

за статтею про глорифікацію військових, які здійснюють збройну агресію проти України — ч. 1 ст. 436-2 ККУ;

хуліганство — ст. 296 КК України.

Після цих справ батьки хлопця збідніли на 91 тисячу гривень включно із процесуальними витратами. Юнак був визнаний винним за обома кримінальними статтями.

Судовий процес по кримінальній статті "глорифікація агресора" тривав майже рік та закінчився таким вироком Києво-Святошинського райсуду:

юнак винний та отримав пробаційний нагляд в один рік ;

; стягнення на користь держави 12 116 грн 48 коп. витрат на залучення експерта;

обов’язок періодично з`являтися для реєстрації;

повідомляти про зміну місця свого проживання, роботи або навчання;

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Судовий процес по хуліганству закінчився тим, що юнака притягнули до відповідальності:

визнали винним і наклали штраф у 34 000 грн.

стягнули на користь держави 45 436 грн за процесуальні витрати.

Б’юті-блогерка втекла в Італію

У березні 2024 року тіктокерка та б’юті-блогерка з Коростишева Анжеліка Титаренко попалася СБУ. Крім послуг зі сфери краси постила у своєму акаунті в ТікТок російську пропаганду: називала агресію рф проти України гібридною війною, яку треба припинити. Вимагала від влади моральної компенсації за нелегкі останні роки життя у Києві.

Блогерці повідомили про підозру у поширенні матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії рф (ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу). 13 вересня вона не з’явилася на суд. З’ясувалося, що Титаренко втекла до Італії ще задовго до цього, де "залягла на дно". Жінка перетнула кордону в пункту пропуску "Краківець" 22 червня.

На засіданні 13 листопада Шевченківський суд оголосив її у розшук. Поки справа та вирок на паузі, розгляд продовжиться після повернення блогерки в Україну.

Дідів, які побили жінку через мову, не посадили через вік

Агресивні пенсіонери Віктор Салюк та Костянтин Коваленко у червні напали на волонтерку Наталію в Києві через українську мову. П’яні діди вирішили зробити волонтерці кілька компліментів сумнівної якості. Та залицянь не оцінила і відповіла українською мовою, що не розуміє.

Це викликало агресію пенсіонерів: вони почали нецензурно ображати потерпілу, тож вона вирішила знімати їх на телефон. Далі один з обвинувачених кілька разів вдарив її по нозі, а також завдав удар долонею в ніс. Дівчина отримала гематому та садна на ногах, а також відчувала біль у носі та голові.

Оболонський районний суд у місті Києві визнав пенсіонерів винними в хуліганстві, вчиненому групою осіб. Проте Салюк і Коваленко були звільнені від покарання через пенсійний вік (їм 70 та 74 роки). Їх засудили до двох років позбавлення волі із застосуванням іспитового терміну строком на два роки.

Увімкнув Лєпса у Львові, вибив телефон і отримав "величезний" штраф

У травні 2023 року група чоловіків голосно увімкнула в машині пісню Лєпса біля пам’ятника Міцкевича у Львові, порушуючи громадський порядок. На прохання вимкнути музику від журналіста Романа Гурського, який став свідком, група почала хамити. Водій намагався вибити з рук журналіста телефон, намагався вдарити в обличчя, називав війну "політичним конфліктом".

До агресивних фанатів Лєпса викликали поліцію, а 27 липня суд визнав водія Лук'яна Зайцева винним у скоєнні адміністративного правопорушення за ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство). Йому призначили штраф 51 грн. Також він має сплатити 537 грн судових витрат.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі на вулиці Дерибасівській заклад караоке транслював пісні російських виконавців. Мовиться про пісні Михайла Круга.