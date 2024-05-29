Послухали Круга і поплатились: в Одесі знову співали російські пісні, як відреагували в мережі (відео)

Згідно закону публічна демонстрація пісень російських виконавців — заборонена

В Одесі на вулиці Дерибасівській заклад караоке транслював пісні російських виконавців. Мовиться про пісні Михайла Круга.

Про це повідомив на своїй сторінці в Телеграм відомий громадський активіст з Одеси Дем'ян Ганул. Він опублікував відео, де чути пісню "Владимирский централ".

Ганул поспілкувався з власником закладу та попередив про ризики якщо тенденція з російськими хітами продовжиться.

"Він начебто мене почув, обіцяв що таке більше не повториться", — йдеться у повідомленні.

За його словами, власник скинув відео вибачення від дівчини-адміністратора яка увімкнула російську пісню. У відео дівчина перепросила вибачення і також сказала, що такого більше не буде.

В коментарях не повірили у вибачення дівчини. "Телеграф" зібрав кілька думок людей.

Зверніть увагу! Верховна Рада 19 червня 2022 року прийняла Закон (проект № 7273-д), яким заборонила російську музику в українських медіа та громадському просторі, а також Закон (проект № 7459), яким заборонений імпорт та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції з росії, тимчасово окупованих нею територій України та з білорусі. Повністю та безстроково під забороною буде публічне виконання та показ фонограм та музичних кліпів, виконаних та/або вироблених співаком (співачкою), який є або був у будь-який період після 1991 року громадянином росії, за винятком колишніх громадян росії, які є або на момент смерті були громадянами України і не мають (не мали на момент смерті) громадянства росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Києві відбулась конфліктна ситуація між пасажиром та водієм таксі Bolt. За словами пасажира, працівник таксі поводив себе не відповідно до українського законодавства.